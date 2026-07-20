Ekonom till Finansdepartementet,
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2026-07-20
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Avdelningen för offentlig förvaltning, Kommunenheten
Är du en skicklig och samhällsintresserad ekonom som är bra på att samarbeta och gillar att lösa problem? Vill du arbeta nära politiken och delta i utformandet av framtidens styrning och finansiering av kommunsektorn? Då kan du vara den vi söker! I det omväxlande arbetet på Finansdepartementet kan vi erbjuda dig ett spännande arbete mitt i händelsernas centrum.
Din arbetsdag. Sveriges morgondag.
I rollen som ekonom hos oss deltar du i arbetet med bl.a. budgetpropositionen, myndighetsuppdrag och att ta fram beslutsunderlag till politiska ledningen. Vi arbetar med hur staten ska styra kommunsektorn, de generella statsbidragen, utjämningssystemet och kommunal lagstiftning. Frågeställningarna innebär ofta att ekonomiska och juridiska överväganden behöver vävas samman. Från tid till annan ingår det att ta fram lagstiftningsprodukter tillsammans med enhetens jurister. Tjänsten kan även innebära ansvar för enhetens budgetsamordning, vilket innebär att du har ett övergripande ansvar att projektleda och samordna frågor som rör enhetens arbete kopplat till budgetprocessen. Här får du möjlighet att arbeta med frågor som ligger nära samhällsutvecklingen och som varierar utifrån politiska prioriteringar.
Du deltar i föredragningar och avstämningar med den politiska ledningen. Tjänsten innebär också många kontakter med andra enheter och departement. Arbetet är omväxlande med en blandning av långsiktigt strukturella frågor och snabba bedömningar. Du förväntas driva processer framåt, förankra beslut och delta aktivt i våra samarbeten. Hög samarbetsförmåga, tydligt samhällsintresse och anpassningsförmåga till olika förutsättningar är viktiga egenskaper för att du ska lyckas i ditt arbete. Du behöver vidare förstå vikten av att föreslå handlingsalternativ för att förverkliga de politiska mål som satts upp.
Kommunenheten är en del av Avdelningen för offentlig förvaltning som ansvarar för upphandlingsfrågor, statlig arbetsgivar- och förvaltningspolitik, konsumentfrågor, digitalisering av den offentliga förvaltningen samt digital infrastruktur och säkerhet. På avdelningen och enheten arbetar ekonomer, jurister och statsvetare nära varandra. Det kan också bli aktuellt att med motsvarande arbetsuppgifter på någon annan enhet på avdelningen.
Läs mer om vår verksamhet på https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/avdelningen-for-offentlig-forvaltning/
och titta på hur det är att arbeta på Finansdepartementet: https://sfile.gov.se/f/9208ee31dde54bebb2c2/Publiceringsdatum2026-07-20Bakgrund
Vi söker dig som har akademisk utbildning inom ekonomi. Du har även flerårig aktuell och till tjänsten relevant erfarenhet av arbete med budget, redovisning eller styrningsfrågor i offentlig verksamhet. Vidare har du kunskaper om kommunalekonomiska frågor eller offentlig ekonomi.
Det är meriterande med följande:
erfarenhet av arbete med kommunalekonomiska frågor
till tjänsten relevant erfarenhet av arbete med kommunal redovisning och/eller revision
till tjänsten relevant erfarenhet av arbete med kommunalekonomiska frågor i en kommun eller region
aktuell och relevant erfarenhet av arbete från Regeringskansliet
till tjänsten relevanta kunskaper om kommunal verksamhet, kommunal redovisning/revision eller offentliga finanser.
kunskap om revision i offentlig sektor eller privata bolag, som arbetsgivaren bedömer relevant.
kunskaper om förvaltningspolitik och statlig styrning av kommunsektorn
erfarenhet av arbete i IT‐systemet Hermes
Dina egenskaper
Du är en strukturerad och kvalitetsmedveten person som arbetar på ett självständigt och flexibelt sätt. Du är duktig på att samarbeta med olika typer av personer både internt och externt.
Alla som arbetar i Regeringskansliet behöver ha helhetssyn och samarbeta för verksamhetens bästa. Du förväntas bidra med ditt perspektiv och din kompetens samt vara öppen för andras. Du kommer med idéer och nya angreppssätt för att förbättra och utveckla verksamheten och din egen kompetens. Du är inriktad på resultat i ditt agerande och anpassar dig när behov och inriktning ändras.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.Övrig information
Vi erbjuder en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställning.
Tillträde snarast enligt överenskommelse.
En säkerhetsprövning kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.
Är du intresserad?
Vill du veta mer om jobbet och vad vi erbjuder, är du välkommen att kontakta tf enhetschef Johanna Edner eller rekryteringsspecialist Marjut Thelin. Fackliga kontaktpersoner är Miriam Ben Hadj Ali Saco, samt Lotta Nordqvist, ST. Samtliga når du via Regeringskansliets växel, 08-405 10 00. Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men vi tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 23 augusti 2026. Vi svarar på eventuella frågor fr o m den 3 augusti.
Regeringskansliets uppdrag är att stödja regeringen i dess arbete med att styra Sverige och förverkliga sin politik. Här arbetar 4 800 personer, varav 600 utomlands. Regeringskansliet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång och vi arbetar aktivt för att vara en arbetsplats fri från diskriminering. Finansdepartementet ansvarar för frågor som rör statens ekonomi. Det handlar om samordning av statens budget, prognoser och analyser, skattefrågor samt styrning och förvaltning av statens verksamhet. Dessutom ansvarar departementet för frågor som rör finansmarknad, kommuner och regioner, upphandling, bolag med statligt ägande, digitalisering och it samt konsumentlagstiftning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Regeringskansliet
(org.nr 202100-3831), https://www.regeringen.se/
103 33 STOCKHOLM Arbetsplats
Regeringskansliet Jobbnummer
10006434