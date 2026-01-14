Ekonom till Exploateringskontoret
2026-01-14
Stockholm - vår huvudstad med miljoner drömmar, förväntningar och ambitioner. Vi jobbar för alla som lever här idag och i framtiden. Nu söker vi dig som vill tänka stort, nytt och annorlunda med oss - för stockholmarna.
På exploateringskontoret har vi en viktig roll i att utveckla och bygga huvudstaden. Vi arbetar med många av Sveriges mest intressanta och uppmärksammade stadsutvecklingsprojekt. Exploateringskontoret är en av stadens förvaltningar och lyder under exploateringsnämnden. Vi ansvarar bland annat för utveckling och förvaltning av stadens mark, exploatering för bostäder och företagsområden och stadens investeringar i gator och parker i exploateringsprojekt.
Välkommen till oss
Till Exploateringskontorets ekonomiavdelning söker vi nu dig som vill arbeta som ekonom hos oss.
Här kommer du att få möjligheten att arbeta med och utveckla ekonomiprocesser som rör vår kärnverksamhet samt våra interna specialist- och stödavdelningar.
I denna roll arbetar du tillsammans med enheter som bidrar till våra spännande stadsutvecklingsprojekt. Du kommer utföra kvalificerade uppgifter som rör budget, uppföljning, redovisning, bokslut och systemutveckling.
Vår ekonomiavdelning består i dag av 15 engagerade medarbetare fördelade på två enheter; investering och drift. I denna roll kommer du att ingå i en enhet som består av sex personer och arbeta med vår driftverksamhet. Ekonomiavdelningen har en central roll på vår förvaltning med uppdrag inom budget-, boksluts-, prognos- och redovisningsprocessen. Utöver detta ansvarar avdelningen för övergripande ekonomisk analys, uppföljning och rapportering samt för principer och regelverk inom redovisning och moms.
Vill du vara med och bidra med din ekonomiska kompetens och erfarenhet för att utveckla vår spännande och viktiga verksamhet är detta rätt roll för dig!
Vi erbjuder
På Exploateringskontoret erbjuder vi ett öppet och prestigelöst arbetsklimat, på en trygg arbetsplats. Arbetsglädje är viktigt och vi har ett stort fokus på utveckling, engagemang och professionalism. Hos oss arbetar du med drygt 300 kollegor som har ett stort engagemang, och som brinner för att utveckla och bygga Stockholms stad. Vi erbjuder dig en tillsvidareanställning med kollektivavtal och ett förmånspaket med bland annat tjänstepension, friskvårdsbidrag, friskvårdstimme, föräldraledighetstillägg, möjlighet att växla semesterdagstillägg och flexibel arbetstid, där vi har en flexibel inställning till möjligheten att delvis arbeta hemifrån.
Din roll
I rollen som ekonom hos oss fungerar du som en viktig länk mellan verksamheten och kontorets centrala ekonomiavdelning. Du arbetar nära några av våra driftavdelningar som omfattar Mark, Värdering och Juridik, Stadsmiljö samt interna stödavdelningar som till exempel Förvaltningsledning, HR och IT.
Vidare ansvarar du för den ekonomiska uppföljningen i syfte att säkerställa en korrekt redovisning och realistiska prognoser. Detta görs i samarbete med chef och medarbetare på respektive avdelning.
Tillsammans med kollegorna kommer du vara en viktig spelare i arbetet med att utveckla våra ekonomiska processer kring redovisning. Detta sker utifrån gällande regelverk, stadens tillämpningsanvisningar och i samarbete med stadens centrala redovisningsavdelning. Vidare omfattar rollen arbetsuppgifter inom förvaltning och utveckling av ekonomisystemet Agresso och stadens uppföljningssystem Hypergene.
Du ger stöd och rådgivning i ekonomifrågor samt förmedlar ekonomisk information på ett pedagogiskt sätt vilket omfattar:
• analyser, uppföljning och ekonomisk rapportering
• underlag för verksamhetsplan och budgetuppföljning
• redovisningsfrågor
• systemutveckling
• övrig förekommande ekonomiadministration.
Som ekonom hos oss har du nära samarbete med övriga ekonomer på ekonomiavdelningen samt med Stadsledningskontoret, Stockholms stads centrala förvaltningskontor.
Hos oss får du möjligheten att medverka till ekonomisk styrning och på så sätt bidra till att utveckla de ekonomiska processerna inom såväl kontoret som inom staden.
Din kompetens och erfarenhet
Vi söker dig som har:
• ekonomiexamen från högskola eller universitet
• arbetat som ekonom i minst fem år
• mycket goda kunskaper inom redovisning
• mycket goda kunskaper i Office-paketet och då främst i Excel
• systemintresse och goda kunskaper i Agresso
• god förmåga att kommunicera, både skriftligt och muntligt i svenska språket.
Det är meriterande om du har erfarenhet av:
• att ha arbetat i Hypergene
• kunskap i gällande regelverk om materiella anläggningstillgångar
• att driva utvecklings- och förbättringsprojekt.Publiceringsdatum2026-01-14Dina personliga egenskaper
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper då rollen ställer höga krav på din analytiska förmåga och att du har ett noggrant och strukturerat arbetssätt. Vidare söker vi dig som är kommunikativ och har en god förmåga att samarbeta, skapa förtroende och goda relationer. Som person är du också drivande och tar initiativ och tycker om att arbeta både lösnings- och resultatorienterat.
Vi ser även att du har förmågan att bidra och därmed skapa en kultur som är utvecklande, engagerande och professionell.
Information om ansökan
Sista ansökningsdag är den 15:e februari 2026. Rekryteringsprocessen omfattar intervjuer, personlighets- och färdighetstester samt referenstagning. För frågor om rollen, vänligen kontakta Lena Almgren, redovisningschef, på lena.almgren@stockholm.se
Varmt välkommen med din ansökan!
Stockholms stad arbetar med kompetensbaserad rekrytering som syftar till att se till varje persons kompetens och därmed motverka diskriminering.
För att läsa mer om Exploateringskontorets projekt, mm, följ oss gärna på LinkedIn:https://www.linkedin.com/company/exploateringskontoret-stockholms-stad
Här kan du också läsa mer om våra projekt, https://vaxer.stockholm
Vi sitter centralt placerade vid Kungsbron nära Stockholms Central, på Fleminggatan 4.
Våra lokaler är tillgängliga och användbara för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.
Vi eftersträvar en blandning när det gäller såväl ålder som kön och etnisk bakgrund.
