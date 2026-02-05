Ekonom till enheten för ledning och metod
2026-02-05
Vill du vara med och bidra till internationell fred, säkerhet och utveckling? Vill du ha ett meningsfullt och utvecklande arbete där du gör skillnad? Då kan du vara FBA:s nya ekonom.
Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta som ekonom på enheten för ledning och metod. Enheten ansvarar för myndighetens styrning av verksamhet, och ekonomi och metodstöd samt ger stöd till myndighetens ledning vad gäller extern och intern styrning. Du kommer samarbeta nära med kollegor på enheten, avdelningen och i myndigheten. Enheten för ledning och metod består av 12 medarbetare inklusive chef.
I rollen som ekonom ger du kvalificerat stöd till verksamheten inom myndighetens löpande ekonomiarbete. Arbetsuppgifterna omfattar bland annat:
• Ta fram budget, prognos och ekonomisk uppföljning i samarbete med myndighetens ekonomicontroller.
• Löpande ekonomiadministration, såsom fakturahantering och utbetalningar.
• Ge stöd och vägledning till chefer och medarbetare i ekonomiska frågor, där samarbete inom och utanför enheten är en förutsättning för goda resultat.
• Arbeta proaktivt med att utveckla och förbättra ekonomisystem, rutiner och processer.
• Samverka med externa aktörer och andra myndigheter, exempelvis Statens servicecenter och Riksrevisionen.
Din profil
Kvalifikationer
• Akademisk examen relevant för tjänsten, företrädesvis inom det ekonomiska området, eller motsvarande som FBA bedömer som likvärdigt.
• Flerårig relevant erfarenhet av ekonomiarbete som t.ex. ekonomiadministration, redovisning eller fakturahantering.
• Goda kunskaper inom Officepaketet, främst Excel.
• Goda kunskaper i svenska, både muntligt och skriftligt.
Meriterande
• Erfarenhet av ekonomiarbete centralt inom en myndighet eller annan erfarenhet från offentlig förvaltning.
• Erfarenhet av arbete med årsredovisning och bokslut.
• Erfarenhet av arbete med Agresso, Insikt eller Visma.
Vi söker dig som
• Är flexibel och har förmåga att ta eget ansvar för att både leverera resultat och bidra till verksamhetens utveckling
• Är professionell och resultatorienterad i din yrkesroll
• Trivs med många kontaktytor och har en god kommunikativ förmåga samt lätt för att samarbeta
• Har gott omdöme, analytisk förmåga och ett tydligt ansvarstagande
• Arbetar strukturerat och kan fatta välgrundade beslut även i komplexa situationer
Vi kommer lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper som, tillsammans med tidigare erfarenheter ska kunna vidimeras vid referenstagning.
Vårt erbjudande
Vi erbjuder ett meningsfullt arbete där du kan känna delaktighet och ansvar. På FBA är du som medarbetare vår viktigaste tillgång. Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta på FBA och vilka karriärmöjligheter du har hos oss.
FBA har modernt aktivitetsbaserat kontor i försvarshögskolans lokaler på Drottning Kristinas väg 37 i Stockholm. Inom ramen för tjänsten finns möjlighet att teckna överenskommelse om att arbeta upp till 40% på distans och även möjlighet att tecka överneskommelse om förtroendearbetstid.
Du kommer att anställas i tjänsten som ekonom. Tjänsten är en tillsvidareanställning med en inledande provanställning och med tillträde enligt överenskommelse. Tjänsten kan bli säkerhetsklassad.
Ansök senast 22 februari.
Rollens innehåll:
Rekryterande chef: Ebba Aurell, 010-190 10 34
Allmänna och praktiska frågor: Miriam Rupp HR verksamhetspartner +46 70-180 55 33
Facklig representant, Saco-S: Anna Bäck +46 72-238 91 52
Fackliga representanter, ST: Billy Sjölén +46 70-180 55 26, Agnes Torstensson +46 70-183 68 97
Om oss
Folke Bernadotteakademin (FBA) är myndigheten för fred, säkerhet och utveckling.
FBA arbetar med internationella fredsinsatser och utvecklingssamarbete. Myndigheten bedriver utbildning, forskning och metodutveckling för att stödja freds- och statsbyggande i konflikt- och postkonfliktländer. Vi bidrar även med civil personal och expertis till freds- och valobservationsinsatser som leds av EU, FN och OSSE. Myndigheten har fått sitt namn efter Folke Bernadotte, FN:s första medlare. Ersättning
