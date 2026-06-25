Ekonom till El & Ljusdesign
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2026-06-25
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Om El & Ljusdesign
På El & Ljusdesign har vi högt ställda krav på professionalism och kvalitet i allt vi gör. Vi vet att vår framgång bygger på våra medarbetare och därför sätter trivsel, utveckling och samarbete i första rummet.
Hos oss blir du en del av ett engagerat team där vi hjälper varandra, tar ansvar tillsammans och har nära till beslut. Vi tror på prestigelöshet och laganda. Hos oss hjälps vi åt där det behövs och bidrar tillsammans till att verksamheten fungerar och utvecklas.
El & Ljusdesign ingår i en företagsgrupp tillsammans med Modern Styrteknik och Configra. Som en del av ekonomifunktionen kommer du att arbeta med och stötta samtliga tre bolag, vilket ger dig en varierande roll med bred insyn i olika verksamheter inom installations-, teknik- och konsultbranschen.
Om rollen
Vi söker nu en ekonom som vill bli en viktig del av vår ekonomifunktion och arbeta nära vår ekonomiansvariga.
Du kommer att ansvara för det dagliga ekonomiarbetet i samtliga tre bolag inom koncernen och vara en viktig stödfunktion för verksamheten. Rollen är bred och varierad och passar dig som trivs i en mindre organisation där du får arbeta verksamhetsnära, ta stort eget ansvar och vara delaktig i många olika delar av företaget.
Till en början kommer du att avlasta vår ekonomiansvariga inom det operativa ekonomiarbetet. På sikt finns goda möjligheter att utvecklas och successivt ta ett större ansvar i takt med att både du och verksamheten växer.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Löpande bokföring
Kund- och leverantörsreskontra
Kontoavstämningar
Moms- och skatteredovisning
Bokslutsförberedande arbete
Löneadministration och lönerelaterade uppgifter
Ekonomisk administration för samtliga bolag i koncernen
Stöd till verksamheten i ekonomiska och administrativa frågor
Det finns även möjlighet att på sikt arbeta mer med budget, ekonomisk uppföljning och utveckling av ekonomifunktionen.
Arbetstider: Kontorstid måndag - fredag Omfattning: Heltid eller enligt överenskommelse Tillträde: Enligt överenskommelse
Våra kompetenskrav
För att lyckas i rollen tror vi att du:
Har några års erfarenhet av ekonomiarbete.
Är självgående inom löpande bokföring och redovisning.
Har erfarenhet av kund- och leverantörsreskontra, avstämningar och moms.
Har erfarenhet av eller ett intresse för löneadministration.
Har arbetat i ett mindre eller medelstort företag där du haft en bred ekonomifunktion.
Trivs med varierande arbetsuppgifter och att arbeta nära verksamheten.
Talar och skriver obehindrat på svenska.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper. För att trivas hos oss tror vi att du är strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du är prestigelös, hjälpsam och tycker om att samarbeta med andra. Precis som vi ser du värdet i att bidra till helheten och hjälpa till där det behövs.
Detta är även meriterande
Erfarenhet av projektekonomi.
Erfarenhet från installations-, entreprenad-, bygg- eller teknikbranschen.
Erfarenhet av ekonomiarbete i flera bolag eller koncernstruktur.
Erfarenhet av affärssystem och digitalisering av ekonomiprocesser.
Vi erbjuder
Hos oss får du en långsiktig roll i ett stabilt och växande företag där du får möjlighet att utvecklas tillsammans med verksamheten.
En varierande och utvecklande roll med stort eget ansvar.
Möjlighet att arbeta med ekonomin för tre olika bolag.
En familjär arbetsplats med korta beslutsvägar.
Kunniga, engagerade och hjälpsamma kollegor.
Möjlighet att växa och ta ett större ansvar över tid.
Vi är öppna för att diskutera tjänstens omfattning och ser gärna en långsiktig lösning som fungerar för både dig och oss.
Känner du igen dig i beskrivningen? Då ser vi fram emot att höra från dig!
Rekryteringen sker via Jobwise, men du blir anställd direkt hos El & Ljusdesign.
Du är varmt välkommen att ansöka utan CV, men för att vi ska kunna behandla din ansökan behöver du komplettera med det i efterhand.
Om Jobwise
Vår vision är tydlig: Vi bygger ett klimat som frigör det bästa i människor. Vi tror att ledarskap är kärnan i att attrahera, behålla och utveckla talanger – och att rätt förutsättningar gör hela skillnaden.
Genom våra rekryteringsprocesser får du möjlighet att ta nästa steg i en utvecklande miljö, samtidigt som vi stöttar chefer och ledare med insikter för en trygg onboarding och långsiktig framgång.
För oss handlar rekrytering inte bara om att matcha kompetens, utan om att skapa rätt sammanhang där människor kan växa, bidra och känna att de utvecklas över tid. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7972066-2071881". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Jobwise AB
(org.nr 559027-1242), https://im.jobwise.se
Elektravägen 12 (visa karta
)
126 30 HÄGERSTEN Jobbnummer
9979788