Ekonom till ekonomiavdelningen
Region Gävleborg, Ekonomiförvaltning / Företagsekonomjobb / Gävle Visa alla företagsekonomjobb i Gävle
Ekonomiavdelningen har ansvar för Region Gävleborgs ekonomiadministration med bastjänster såsom redovisning, kund och leverantörsreskontra, budget, prognos, rapportering och presentation av ekonomisk information, samt stöd och utveckling av ekonomiska styrsystem.Publiceringsdatum2025-12-15Arbetsuppgifter
Inom ekonomiavdelningen finns fyra enheter; ekonomistöd, ekonomiservice redovisning, ekonomiservice kund och centralkassa. Du kommer att tillhöra ekonomistöd som är specialiserad på att ge kvalificerat stöd inom ekonomistyrning. I din roll kommer du att ha ett nära samarbete med kärnverksamheten och din främsta uppgift är att stötta chefer inom hälso- och sjukvården och andra verksamheter inom Region Gävleborg.
Som ekonom hos oss kommer du bland annat att arbeta med
• budget
• uppföljning
• prognos
• analys av ekonomi, personal och produktion.
Hos oss får du
• arbeta i en stor organisation med många utvecklingsmöjligheter
• möjlighet till flexibelt arbete vilket innebär att arbetet kan utföras på distans upp till 50 %.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Vi söker dig som är kommunikativ och har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift, har ett kundorienterat konsultativt arbetssätt med blick för utveckling, arbetar målinriktat och gör tydliga prioriteringar. Du är en öppen och glad person som bidrar till ett bra arbetsklimat, samarbetar gärna och tar tillsammans med övriga medarbetare ett gemensamt ansvar för våra tjänster. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och din personliga framtoning.
I rollen som ekonom ska du ha
• examen i ekonomi från högskola eller universitet, inriktningen bör vara mot redovisning och ekonomistyrning. Motsvarande kompetens förvärvad genom flerårig relevant arbetslivserfarenhet kan bedömas som likvärdig
• erfarenhet av ekonomisystem och ledningsinformationssystem
• mycket god vana av Excel.
För den här tjänsten är det meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Enligt avtal. Så ansöker du
