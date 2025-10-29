Ekonom till EGH Bygg i Stockholm
2025-10-29
EKONOM TILL EGH BYGG I STOCKHOLM
Är du en flexibel och ansvarsfull person som söker efter ditt nästa jobb? Vi söker nu efter en engagerad medarbetare med erfarenhet inom ekonomi för kundsräkning.
Eterni söker för kundsräkning dig som har tidigare erfarenhet av att arbeta inom ekonomi och som har vana och förståelse för successiv vinstavräkning. Du är noggrann i ditt sätt att arbeta, då kvaliteten i ditt arbete är A & O. Goda relationer en hjärtefråga, så väl med kunden, som med kollegor och medarbetare. Vi söker dig som är en ödmjuk lagspelare och alltid gör det lilla extra. Du trivs med att arbeta tillsammans med andra, men kan även jobba självständigt.
ARBETSUPPGIFTER OCH KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har goda kunskaper gällande bokföring, redovisning, månadsavstämningar och månadsbokslut. Du är självgående, strukturerad och ansvarstagande. Du är van att arbeta brett inom ekonomi och trivs i en roll där du får ta stort eget ansvar. Du är lösningsorienterad och prestigelös - hos oss hjälps vi åt där det behövs
Successiv vinstavräkning
Löpande bokföring
Redovisning
Månadsavstämningar och månadsbokslut
Fakturering
In- och utbetalningar
Upprättande av momsdeklarationer
Meriterande med erfarenhet av att arbeta i Fortnox.
PERSONLIGA EGENSKAPER
Noggrannhet och serviceanda är viktiga egenskaper. Då du kommer att jobba tätt tillsammans med andra så ser vi gärna att du är en flexibel person som trivs med att arbeta i lag. Vi lägger stor vikt vid personlighet och vi söker dig som är driven, social och positiv.
ÖVRIG INFORMATION
Tjänsten som ekonom är en direktrekrytering där du blir anställd av EGH Bygg. I denna rekrytering samarbetar vi med Eterni och alla eventuella frågor kring tjänsten hänvisar vi till ansvarig rekryterare Jenny Ryhd via telefon 073-8617211 eller mail på jenny.ryhd@eterni.se
. Vi arbetar med löpande urval så vänta inte med att skicka in din ansökan via annonsen.
Ansökningar via e-post behandlas ej på grund av GDPR.
VARMT VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!
Sista dag att ansöka är 2025-11-12
Detta är ett heltidsjobb.
Eterni Sweden AB (org.nr 556863-7283)
EGH Bygg & Förvaltning AB
Jenny Ryhd jenny.ryhd@eterni.se
9580407