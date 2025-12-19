Ekonom till Debitorstyrning på Øresundsbron
2025-12-19
Vill du arbeta nära verksamheten i en samhällsviktig organisation där ekonomi och system möts? Øresundsbro Konsortiet söker nu en ekonom till debitorstyrning med fokus på bokföring, avstämningar och fakturering i stora volymer.
Øresundsbro Konsortiet är ett svensk-danskt företag, ägt av svenska och danska staten, som driver Öresundsbron mellan Danmark och Sverige. Med 150 engagerade medarbetare är visionen att skapa enkel, säker, snabb och klimatvänlig trafik över Öresund. Organisationen präglas av samarbete, innovation och en stark hållbarhetsagenda.
Om jobbet
Du blir en del av Business Support och arbetar tillsammans med ett erfaret team som ansvarar för hela debitorflödet kopplat till bron. Arbetet omfattar bokföring, reskontra, inbetalningar, fakturering och dagliga avstämningar för ett mycket stort antal kunder. Rollen är operativ, detaljerad och stundtals intensiv, men löses gemensamt i teamet.
Dina arbetsuppgifter inkluderar:
• Löpande bokföring och dagliga avstämningar
• Hantering av kundreskontra, inbetalningar och fakturering
• Filhantering kopplat till betalningar och avräkningar
• Externa utbetalningar till kunder och samarbetspartners
• Interna kontroller och uppföljningar
• Uppdatering av rutiner och dokumentation
• Stöd inom kredithantering och kunduppföljning
Detta är en direktrekrytering, vilket innebär att vi på StudentConsulting hanterar hela rekryteringsprocessen, men du blir direkt anställd hos Øresundsbron. Tjänsten är på heltid med start så snart som möjligt. Placeringsort är Lernacken, Malmö.
DETTA SÖKER VI
För att trivas i rollen behöver du vara strukturerad, noggrann och ansvarstagande. Du arbetar självständigt, har ett lösningsorienterat arbetssätt och förstår värdet av tydliga rutiner, dokumentation och interna kontroller. Du är hjälpsam, samarbetsvillig och bidrar till ett välfungerande team.
Vi söker dig som:
• Har eftergymnasial utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
• Har flera års erfarenhet av löpande bokföring och avstämningsarbete
• Är van att arbeta i Excel och med filhantering kopplat till betalningar
• Har erfarenhet av affärssystem och god IT-förståelse samt trivs i systemnära arbete
• Talar ett skandinaviskt språk och engelska flytande och har god förståelse för danska
Vill du hitta din framtida arbetsplats och tycker att beskrivningen ovan stämmer in på dig? Skicka in din ansökan redan idag, urval och intervjuer sker löpande!
