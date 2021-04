Ekonom till Achima Cares huvudkontor i Karlskrona - Achima Care AB - Redovisningsekonomjobb i Karlskrona

Achima Care AB / Redovisningsekonomjobb / Karlskrona2021-04-07Nu söker vi ytterligare en kollega till Achima Cares ekonomiavdelning på huvudkontoret i Karlskrona!Som ekonom på vår ekonomiavdelning kommer du ansvara för löpande ekonomiarbete för ett antal vårdcentraler. Övergripande kommer arbetsuppgifterna innefatta löpande bokföring, leverantörsfakturor, fakturering, kassaavstämningar, månadsavstämningar, bokslut samt administrera våra två fastighetsbolag. På ekonomi/inköpsavdelningen arbetar sex personer inklusive ekonomichef.Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi och några års yrkeserfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete med liknande arbetsuppgifter. Du har god datorvana och goda kunskaper i Excel. Vana i Fortnox bokföringsprogram är meriterande.Som person är du driven, noggrann och organiserad. Du prioriterar ditt arbete på ett effektivt sätt och har förmågan att anpassa dig till nya arbetsuppgifter och arbetssätt. Jobbet kräver att du är självgående samtidigt som du förstår värdet av samarbete och att ge god service. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.AnställningsvillkorTjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med sex månaders provanställningTillträde enligt överenskommelseOm AchimaAchimas uppdrag är att arbeta förebyggande med hälsa och erbjuda en lättillgänglig och trygg sjukvård. Det har vi haft förmånen att göra sedan år 2004. Achima består idag av 10 vårdcentraler och rehabenheter runt om i landet. Achima lednings utgår ifrån huvudkontoret i Karlskrona som består av stödfunktioner så som HR och lön, ekonomi, inköp, marknad, verksamhetsutveckling och IT.Vår arbetsfilosofi kallar vi The Achima Way vilket innebär att vi förbättrar vårdsverige. När man arbetar enligt The Achima Way tar man ansvar för att arbeta enligt förhållningssättet som vi kallar Achima-ansvaret. Läs gärna mer på vår hemsida: https://www.achima.se/om-oss/the-achima-way-achima-ansvaret/ För mer information hör av dig till redovisningschef Lina Åkerström på 073-860 16 68 alternativt ekonomichef Anna Mellmark på 073-324 81 48.Urval och rekrytering sker löpande. Tack för att du ansöker via länken i annonsen.Vi undanber oss alla erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Achima Care AB5674979