Ekonom/statistiker till SCB:s statistik om utrikeshandel - Statistiska centralbyrån

Statistiska centralbyrån / Marknadsföringsjobb / Solna2021-06-30Statistikmyndigheten SCB förser samhället med statistik för beslutsfattande, debatt och forskning, på uppdrag av regeringen, myndigheter och forskare. Vår statistik bidrar till en faktabaserad samhällsdebatt och väl underbyggda beslut. Det är vi som beräknar bland annat befolkningstillväxten, bruttonationalprodukten och konsumentprisindex. Utvecklingen av våra statistiska metoder och IT-system baseras på aktuell vetenskap och beprövad erfarenhet.Vi har en aktiv och omfattande roll i det internationella statistiksamarbetet. Vi är också en viktig del av det svenska biståndsarbetet och våra medarbetare deltar i uppbyggnaden av statistikverksamheter runt om i världen.Vi är 1 200 medarbetare, huvudsakligen i Örebro och Stockholm, som utvecklar, framställer och sprider statistik. Söker du meningsfulla arbetsuppgifter som bidrar till ett demokratiskt samhälle är SCB arbetsgivaren för dig. Hos oss får du möjlighet att utvecklas i en god arbetsmiljö som kännetecknas av respekt för allas lika värde.2021-06-30Vi söker flera kollegor till sektionen för Utrikeshandel som finns i Stockholm och tillhör SCB:s avdelning för Ekonomisk statistik och analys. Sektionen har till uppgift att producera statistik över Sveriges export och import.Uppgifter om Sveriges varuhandel med utlandet samlas in och redovisas månadsvis i pressmeddelanden, publikationer och i databaser på Internet. Uppgifter om Sveriges tjänstehandel samlas in och redovisas kvartalsvis. Statistiken är ett viktigt underlag för nationalräkenskaperna och betalningsbalansen. Den är mycket uppmärksammad och efterfrågad av användare i Sverige och utomlands.Sveriges tjänstehandel sammanställs delvis på uppdrag av Riksbanken.Du kommer att ingå i ett team som sammanställer statistik om Sveriges utrikeshandel och du bör ha intresse av ämnesområdet och internationella frågor.Arbetsuppgifterna innebär att:medverka i framställningen, presentationen och publiceringen av statistikenmedverka i utvecklingen av statistikens kvalitet och innehålldelta i och vara drivande i det internationella samarbetet inom ämnesområdetdelta i och/eller driva utvecklingsprojektha kontakter med såväl interna som externa statistikanvändareha kontakter med uppgiftslämnare och användarehantera stora datamängderdelta i analysarbete och omvärldsbevakning inom områdetDu har:akademisk examen med minst 90 hp nationalekonomiförmåga att uttrycka dig väl i tal och skrift, på både engelska och svenska.Det är meriterande om du har tidigare arbetslivserfarenhet med analys och bearbetning av data, samt kunskaper i statistik och databearbetningsprogram, t.ex. SAS och/eller SQL.Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och för den här tjänsten behöver du ha en god analytisk förmåga och ett strukturerat arbetssätt. Du har lätt för att både samarbeta och att arbeta enskilt.Arbetet innebär samarbete i internationella sammanhang inom det europeiska samarbetet där utrikeshandelsstatistiken är under utveckling. Du behöver därför vara flexibel och ha lätt att arbeta i förändringar. Du bör också ha intresse av nationalekonomiska frågor och utveckling av statistik som beskriver samhällsekonomin.Du som söker delar våra förhållningssätt: mod att agera, tillit till varandras kompetens och goda vilja, handlingskraft att omsätta ord i arbete och var och ens ansvar att bidra till helheten.Om anställningenTjänsten är tillsvidare och inleds med sex (6) månaders provanställning. Tillträde sker enligt överenskommelse. Befattningen är placerad i säkerhetsklass och en säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras innan beslut om anställning fattas.Låter den här tjänsten som något för dig? Skicka då din ansökan senast 2021-08-08, märkt med dnr A2021/2497, genom att registrera personligt brev och CV i en databas via ansökningsknappen nedan. I slutet av din ansökan kommer du även få besvara några urvalsfrågor.Varmt välkommen med din ansökan!Mer information om tjänstenVill du veta mer om tjänsten kontakta enhetschef Nadia von Unge tel 010-479 44 61.Fackliga företrädareJörgen Fagerlund, ST inom SCB, tel 010-479 40 00.Johanna Jonsson, Saco-S föreningen vid SCB, tel 010-479 40 00.Vi undanber oss kontakt med annonsörer och bemanningsföretag i rekryteringen.Varaktighet, arbetstidHeltid/ Ej specificeratIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-08-08Statistiska Centralbyrån5838632