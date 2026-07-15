Ekonom sökes till vår kund i Arlöv!
Poolia AB / Ekonomiassistentjobb / Malmö Visa alla ekonomiassistentjobb i Malmö
2026-07-15
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Poolia AB i Malmö
, Lund
, Kävlinge
, Trelleborg
, Landskrona
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-15Om tjänsten
Nu söker vi en ekonom till vår kund för en heltidstjänst! Här får du möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö där du blir en viktig del av ekonomi- och HR-avdelningen och bidrar med ekonomiskt stöd till verksamheten.
Som ekonom blir du en del av en ekonomi- och HR-avdelning som idag består av 21 medarbetare. I rollen arbetar du nära verksamheten med ekonomiska processer och får ett varierat ansvarsområde där planering, uppföljning och ekonomistyrning står i fokus. Du blir ett viktigt stöd i ekonomiska frågor och samarbetar löpande med både verksamheten och organisationens centrala stödfunktioner.
Dina arbetsuppgifter i huvudsak
I rollen kommer du bland annat att:
Arbeta med ekonomisk planering, budget, prognoser och uppföljning.
Ansvara för ekonomin i forskningsprojekt, inklusive budgetarbete, kalkyler, delrapportering och slutredovisning.
Säkerställa att bokslut och ekonomiska processer fungerar väl inom ditt ansvarsområde.
Vara ett kvalificerat ekonomiskt stöd till verksamheten och ge rådgivning i ekonomiska frågor.
Samarbeta med ekonomi-, HR- och administrativa funktioner i ekonomiska processer och utvecklingsfrågor.
Bidra till att utveckla och effektivisera arbetssätt och processer inom ekonomiområdet.
Vem är du?
Vi söker dig som har:
Eftergymnasial utbildning inom ekonomi.
Några års erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete.
Erfarenhet av budgetarbete, ekonomisk uppföljning och prognoser.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Goda kunskaper i Microsoft Office.
Det är meriterande om du har:
Erfarenhet av ekonomiarbete inom statlig verksamhet.
Erfarenhet av Primula, Proceedo och ERP (tidigare UBW).
Som person är du analytisk, strukturerad och lösningsorienterad. Du trivs i en verksamhetsnära roll där du får ta ansvar och arbeta både självständigt och tillsammans med andra. Du har lätt för att prioritera, ser helheten i ekonomiska frågeställningar och kommunicerar på ett tydligt och pedagogiskt sätt. Vidare har du ett prestigelöst förhållningssätt och tycker om att samarbeta med olika delar av organisationen.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande, så skicka gärna in din ansökan redan idag. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2027-01-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8071634-2101743". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Poolia AB
(org.nr 556426-7655), https://karriar.poolia.se
Bures Gata 11 (visa karta
)
215 34 MALMÖ Arbetsplats
Poolia Jobbnummer
10003588