Ekonom sökes till SKF, Laholms kommun
Om Laholms kommun
Det är i mötet med våra invånare som värdet av vårt arbete uppstår! Som medarbetare i Laholms kommun är du med och levererar tjänster och service till våra invånare - varje dag, året om. Laholms kommun rymmer allt från omsorg, stöd och utbildning för våra invånare till infrastruktur, underhåll, kulturliv och tillväxt. Vi tror på att varje medarbetare har drivkraften och förmågan att förbättra verksamheten och en vilja att utvecklas i sitt yrke.
Som medarbetare i Laholms kommun har du kollegor med många olika yrken och bakgrund, men det som förenar oss är vårt uppdrag och vår gemensamma värdegrund med ledorden glädje, mod, delaktighet, engagemang och gott föredöme
Samhällsbyggnads-, kultur och folkhälsoförvaltningen (SKF) är en av landets bredaste och mest diversifierade förvaltningar och omfattar sju enheter (Räddningstjänst, Miljöenheten, Plan-och byggnadsenheten, Tekniska enheten, Måltidsenheten, Kulturenheten och Fritidsenheten) samt en Förvaltningsstab. Vår målsättning är att vara en framåtlutad, förändringsbenägen och serviceinriktad förvaltning som hålls samman av vårt gemensamma utvecklingsarbete och vår strävan att skickliggöra varandra i våra respektive professioner. På SKF arbetar vi i ett högt tempo med den bredaste palett av kommunala uppgifter vilket ställer krav på våra medarbetade att se utanför sina respektive verksamheter för att bidra till en helhet inom förvaltningen. I vår verksamhet svarar vi mot tre politiska nämnder: Samhällsbyggnadsnämnden, Kultur- & folkhälsonämnden samt jävsnämnden.
Stabens arbete syftar till att stödja hela förvaltningens arbete med en effektiv administration med högsta möjliga rättssäkerhet och kvalitet. I detta ingår nämndsadministration, ekonomiplanering och uppföljning, digitalisering, fakturahantering, utredningsarbete mm. Staben består av elva personer som arbetar mot samhällsbyggnadsnämnden och kultur- och folkhälsonämnden samt förvaltningens sju enheter.
Arbetsplatsen
Vår nuvarande förvaltningsekonom går på föräldraledighet i slutet av sommaren och vi behöver en vikarie. Du kommer tillhöra staben på förvaltningen och utgör tillsammans med bl.a ekonomicontroller, verksamhetscontroller, verksamhetsutvecklare och utredare både ett stöd och en kontrollfunktion till förvaltningens enheter.
Som förvaltningsekonom hos oss arbetar du med ekonomiaspekterna på strategiskt återkommande processer som framtagande av nämndsplan, årsredovisning, tertialuppföljningar och intern kontroll. Du har det övergripande ansvaret för den långsiktiga ekonomiska planeringen både avseende driftbudget och investeringsbudget. En viktig del i rollen är det konsultativa stödet till cheferna inom förvaltningen. Detta sker genom dialog och samarbete för att nå mål och en ekonomi i balans. Vidare ingår att ta fram och presentera underlag och rapporter till både ledningsgrupp och nämnd.
Du ingår i det kommunövergripande ekonomnätverket med övriga förvaltningars ekonomer.
Är du den vi söker?
Du har en akademisk utbildning inom ekonomi, gärna med inriktning mot redovisning. Du ska helst ha några års erfarenhet som ekonom. Det är meriterande med erfarenhet från kommunal verksamhet.
Som person ser du nya möjligheter utifrån omvärldsförändringar, är strukturerad och har analytisk förmåga att se samband och helheter. Du kan också växla mellan operativa och strategiska perspektiv med fokus på lösningar. Eftersom tjänsten innebär många kontakter är det viktigt med ett serviceinriktat förhållningssätt samt god samarbetsförmåga. Vidare förväntas du kunna presentera komplex information på ett lätt, tydligt och inspirerande sätt samt uttrycka dig väl i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.
Antal tjänster: 1
Tillträde enligt överenskommelse
Övriga upplysningar
Bor eller arbetar du i Laholm, Våxtorp, Knäred eller Hishult och är intresserad utav uppdraget som RIB brandman kan du gå in på: Läs mer om Räddningstjänsten Laholm.
Till följd av lag om belastningsregister ska utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas vid anställning inom LSS, barnomsorg samt skola.
Du som söker jobb och har skyddade personuppgifter ska kontakta rekryterande chef i annonsen som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess. Du ska inte ansöka digitalt via ansökningslänken
Information till annonssäljare
Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Vi erbjuder ett utvecklande arbete och friskvård i olika former samt tillämpar rökfri arbetstid.
Laholms kommun verkar för att alla medarbetare ska ha lika rättigheter och möjligheter och vi välkomnar alla sökande oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, funktionsnedsättning, sexuell läggning, religion eller annan trosuppfattning. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Laholms kommun
(org.nr 212000-1223), https://www.laholm.se/
Humlegången 6 (visa karta
)
312 80 LAHOLM Arbetsplats
Samhällsbyggnads-, kultur- och folkhälsoförvaltningen, Stabsenheten Kontakt
Facklig representant nås via medborgarservice 0430-15000 Jobbnummer
