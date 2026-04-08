Ekonom sökes till Lekia på ca 60 %
Studentconsulting Sweden AB (Publ) / Ekonomiassistentjobb / Malmö Visa alla ekonomiassistentjobb i Malmö
2026-04-08
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Studentconsulting Sweden AB (Publ) i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Är du en noggrann och strukturerad person som vill arbeta i en roll där du snabbt får ta ansvar och bidra till ett effektivt ekonomiarbete? Har du möjlighet att starta omgående? Då har vi rollen för dig!
Lekia AB är Sveriges största butikskedja för leksaker och en av Skandinaviens ledande aktörer inom lek- och babyprodukter. Med över 170 butiker i Sverige och Norge, samt en stark grossistverksamhet, är Lekia en viktig aktör inom nordisk leksakshandel. Genom ett brett butiksnät, starkt kundfokus och egen produktutveckling fortsätter Lekia att växa.
Nu söker vi en ekonom på cirka 60 % till Lekia i tre månader, med chans till förlängning. Du kommer att arbeta från deras kontor i Frihamnen i Malmö, och arbetstiderna är flexibla inom kontorstid, måndag-fredag. Du får möjlighet att snabbt komma in i en självständig roll med stort eget ansvar. I rollen kommer du vara konsult via StudentConsulting.
Om rollen:
Du blir en del av ekonomiteamet och arbetar nära redovisningschef samt ytterligare en kollega. Rollen har fokus på kund- och leverantörsreskontra, där du ansvarar för att hantera flöden och säkerställa att arbetet fungerar effektivt.
Du kommer att ansvara för:
Kund- och leverantörsreskontra
Uppföljning av betalningar och påminnelser
Löpande arbete i ekonomisystem
Säkerställa effektiva flöden och rutiner
Övriga ad hoc-uppgifter inom ekonomi
DETTA SÖKER VI
Vi söker dig som:
Har minst 3 års erfarenhet inom ekonomi, där du har arbetat med leverantörs- och kundreskontra
Har utbildning inom ekonomi eller motsvarande arbetslivserfarenhet
Är systemvan och snabbt kan sätta dig in i nya arbetssätt
Är trygg i att arbeta självständigt
Du är en noggrann och strukturerad person som tar ansvar för ditt arbete och gärna tar egna initiativ. Vi ser gärna att du har ett lugnt och jordnära förhållningssätt och trivs i ett litet, sammansvetsat team.
Låter detta som en spännande möjlighet för dig? Skicka in din ansökan redan idag - intervjuer sker löpande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-13
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Studentconsulting Sweden AB (Publ)
(org.nr 556674-7449), https://www.studentconsulting.com
Tånggatan 4 (visa karta
)
211 24 MALMÖ Arbetsplats
StudentConsulting Kontakt
Lovisa Lindberg malmo.white@studentconsulting.com Jobbnummer
9843299