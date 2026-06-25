Ekonom sökes omgående - Luleå/ Skellefteå
Sway Sourcing Sweden Aktiebolag / Redovisningsekonomjobb / Luleå Visa alla redovisningsekonomjobb i Luleå
2026-06-25
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Vi söker en ekonom till vår kund i Luleå/ Skellefteå. I rollen ansvarar du för den ekonomiska förvaltningen av en kundportfölj om cirka 35 organisationer, huvudsakligen bostadsrättsföreningar men även kommersiella fastighetsägare och kommunala verksamheter.
Du kommer att fungera som beställare av den löpande redovisningen samt ansvara för budgetarbete och bokslut. Arbetet omfattar även övergång till K3-regelverket, ekonomiska analyser, investeringskalkyler, likviditets- och avgiftsplanering samt framtagning av lånestrategier. Rollen innebär ett övergripande ekonomiskt ansvar med fokus på att skapa långsiktigt hållbara ekonomiska lösningar. Vidare ingår att presentera årsredovisningar, budgetar och prognoser för styrelser samt att identifiera nya behov hos kunderna och bidra till att utveckla långsiktiga samarbeten.
Du fungerar även som kontaktperson i ekonomiska frågor gentemot styrelser, bostadsrättsinnehavare, leverantörer, myndigheter och andra externa intressenter.Publiceringsdatum2026-06-25Kvalifikationer
Vi söker dig som har en akademisk utbildning inom ekonomi eller motsvarande samt några års erfarenhet av olika delar inom ekonomi, redovisning och bokslutsarbete.
Du är serviceinriktad och trivs i en roll med många kontaktytor. Du har god förmåga att skapa förtroendefulla relationer, förstå kunders behov och samarbeta både internt och externt. Som person är du analytisk, strukturerad och självgående samt har ett långsiktigt perspektiv i ditt arbete.
Erfarenhet av ekonomisk förvaltning för bostadsrättsföreningar är meriterande.
B-körkort är ett krav då rollen innebär resor och vissa kvällsmöten.
Tillträde och ansökan
Startdatum: Augusti
Slutdatum: December, med möjlighet till förlängning
Omfattning: Heltid (100 %)
Sista ansökningsdagen: omgående
Ort: Luleå eller Skellefteå
Kontaktperson: 0790 062 711
Urval och intervjuer sker löpande!
Sway Sourcing är en innovativ rekryteringspartner som specialiserar sig på att matcha rätt talang med rätt företag – snabbt och effektivt. Vårt huvudfokus ligger inom Ekonomi, Administration, HR, Marknad och IT, men vi har även den breda expertis och flexibilitet som krävs för att leverera skräddarsydda rekryteringslösningar inom alla branscher.
Trots att vi är en relativt ny aktör har vi redan byggt förtroende hos många av Sveriges största företag och arbetar både nationellt och internationellt. Med baser i Sverige och Spanien erbjuder vi en unik kombination av lokal expertis och global räckvidd. Vårt starka nätverk och djupa branschinsikter gör oss till en självklar partner för företag som vill ligga steget före i sin rekrytering. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-12-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7973521-2071978". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sway Sourcing Sweden Aktiebolag
(org.nr 559360-7517), https://www.swaysourcing.com
972 32 (visa karta
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972 32 LULEÅ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Sway Sourcing Jobbnummer
9979816