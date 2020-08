Ekonom sökes - Lkab Berg & Betong AB - Redovisningsekonomjobb i Kiruna

Lkab Berg & Betong AB / Redovisningsekonomjobb / Kiruna2020-08-24Om företaget / verksamhetenLKAB Berg & Betong är ett helägt dotterbolag till LKAB. Vi grundades som ett familjeföretag 1961 under namnet KGS AB, Kiruna grus- och stenförädling. Vi är idag det ledande företaget i Norrbotten inom grus- och betongtillverkning, bergförstärkning, krossning och losshållning. Verksamheterna finns i huvudsak i Kiruna- och Gällivare kommun. Vår största kund är LKAB där vi utför majoriteten av allt bergförstärkningsarbete. Vi levererar också bergförstärkning till Zinkgruvan i Askersund. LKAB Berg & Betong är den del av Affärsområdet Specialprodukter som levererar strategiska tjänster och produkter som används inom LKABs kärnverksamhet.2020-08-24I rollen som ekonom på LKAB Berg & Betong ingår du i ett team av 5 personer. I den här rollen arbetar du med kund- och leverantörsfakturahantering, samt att du är delaktig i månads- och årsbokslut. Du kommer att hantera två bolag och två ekonomisystem. Utöver detta kommer du arbeta med att ta fram statistik och insamling av uppgifter från verksamheten.Vi söker dig som har en lösningsfokuserad inställning och ett strukturerat arbetssätt. Du har en förmåga att arbeta noggrant och effektivt, även om arbetstrycket är högt.Det ingår även att ha kontakt med olika människor inom organisationen, vi ser därför att du är kommunikativ, har ett gott kundbemötande, samt känsla för service.Eftergymnasial utbildning med inriktning ekonomi eller motsvarande kompetens förvärvad på annat sätt.Goda kunskaper i Microsoft Excel.Du har en bra läsförståelse i det engelska språket och kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska.Körkort BMeriterandeErfarenhet från arbete med löpande bokföring i ett affärssystemVi erbjuderVi kan erbjuda dig en arbetsplats med god stämning och trevlig kontorsmiljö. Du får ta del av koncernens belöningssystem, förmåner som studiestöd och tandvård, fri friskvård med möjlighet till varierande aktiviteter inom Kiruna stad. Ta chansen till en anställning i det lilla företagets arbetssätt och storföretagets möjligheter.Övrig informationFör mer information om tjänsten kontakta Ekonomichef Agneta Engberg på 0980-685 92, agneta.engberg@lkab.com Vill du veta mer om rekryteringsprocessen kontakta HR Business Partner Erika Taube på 0980-718 16, erika.taube@lkab.com Välkommen in med din ansökan innehållande CV och personligt brev senast 2020-09-09Intervjuer sker löpande så vänta inte med att lämna in din ansökan.Inför rekryteringsarbetet har LKAB tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.Sista dag att ansöka är 2020-09-09LKAB Berg & Betong ABTippvägen 598128 KIRUNA5330222