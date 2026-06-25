Ekonom Sektor bildning
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2026-06-25
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Vill du ha ett omväxlande och utvecklande arbete där du får använda din analytiska förmåga och vara ett stöd i ekonomifrågor?
Som ekonom i Vara kommun får du en viktig roll och möjlighet att påverka både arbetssätt och processer. Bli en del av vårt engagerade team och bidra till att forma framtidens ekonomistyrning!
Din roll
Att vara ekonom hos oss är ett omväxlande och spännande uppdrag! Som ekonom för Sektor bildning arbetar du konsultativt och stödjande vad gäller ekonomifrågor med bl.a. budget, uppföljningar, prognoser, bokslut och internkontroll vilket innebär täta kontakter med chefer och ett nära samarbete med sektorns ledningsgrupp. I tjänsten ingår också att vara föredragande i bildningsnämnden.
Du utvecklas yrkesmässigt genom de frågor du möter i arbetet och kommer att ges möjlighet att påverka arbetssätt och verktyg. Du bidrar tillsammans med övriga medarbetare till att uppfylla ekonomienhetens mål, genom bland annat omvärldsbevakning och utveckling av gemensamma arbetssätt.
Din kunskap och erfarenhet
Vi söker dig som har högskoleutbildning inom ekonomi eller annan utbildning som vi bedömer likvärdig. Du har lätt för att kommunicera, både muntligt och skriftligt och kan på ett pedagogiskt sätt förklara ekonomi även för den som inte är ekonom.
Det är meriterande om du har erfarenhet från kommunal verksamhet eller annan offentlig förvaltning.
Som person är du serviceinriktad, har lätt för att samarbeta, är noggrann och van att ta ansvar för dina arbetsuppgifter. Du har en god strategisk och analytisk förmåga som bidrar till verksamhetens utveckling. Du ser utmaningen i en omväxlande och tidvis tempofylld arbetssituation med höga målsättningar. Vid rekrytering kommer vi lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Intervjuer planeras preliminärt genomföras under vecka 33, men kan komma att genomföras innan dess och även innan ansökningstidens slut.
Din framtida arbetsplats
Den centrala ekonomienheten består av 12 medarbetare och är organiserad under kommunstyrelsen. Vår centraliserade ekonomifunktion erbjuder ett nära samarbete över organisationsgränserna som stärker och utvecklar arbetsprocesser för kommunens ekonomistyrning och främjar gemenskap och arbetsglädje.
Vi erbjuder dig en positiv och inkluderande arbetsplats där vi tillsammans arbetar för att nå uppsatta mål. Du välkomnas till en spännande verksamhet med möjlighet till personlig utveckling inom ekonomiområdet.
Har du frågor kring lön, kontakta rekryterande chef.
Vill du veta mer om din framtida arbetsplats och Vara kommun kan du läsa mer här Varakommun
Hos oss i Vara kommun får du engagerade kollegor och chefer, utbildningar och utvecklingsmöjligheter men också förmån i form av friskvårdsbidrag om du är månadsanställd.
Alla anställda är också medlemmar i vår Fritidsföreningen som bland annat ordnar motionsaktiviteter och andra fritids- och kulturverksamheter, du får bland annat rabatt på vissa evenemang på Vara konserthus.
I Vara kommun gör vi varandra bra och det är tillsammans med vår etiska kompass som vi når våra gemensamma mål!
Undrar du vad som finns att göra och se när du inte jobbar hos oss på Vara kommun? Gå in på www.livetiskaraborg.se
och upptäck alla Skaraborgs möjligheter!
Om du av något skäl inte kan ansöka digitalt (på grund av exempelvis skyddade personuppgifter), vänligen ta kontakt med annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. I princip alla dokument som skickas in till kommunen blir allmän handling. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vara Kommun
(org.nr 212000-2924), http://www.vara.se/
Stora Torget 8 (visa karta
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534 81 VARA Arbetsplats
Sektor ledning, Ekonomienheten Kontakt
Cecilia Fogelberg Persson cecilia.fogelbergpersson@vara.se 0512-31040 Jobbnummer
9978027