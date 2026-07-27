Ekonom, Redovisningsekonom eller Controller?
Experis AB / Bankjobb / Växjö Visa alla bankjobb i Växjö
2026-07-27
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Experis AB i Växjö
, Alvesta
, Uppvidinge
, Lessebo
, Hylte
eller i hela Sverige
Är du redo för nästa steg i din karriär inom ekonomi?
På Manpower och Jefferson Wells arbetar vi löpande med rekryterings- och konsultuppdrag inom ekonomi hos både stora och mindre företag i regionen. Vi söker därför dig som vill göra en intresseanmälan för framtida möjligheter inom ekonomiområdet.
Vi vill gärna komma i kontakt med dig som arbetar eller har arbetat som exempelvis:
Ekonomiassistent
Redovisningsekonom
Financial Controller
Business Controller
Accounting Specialist
Ekonom
Junior Controller
Senior Controller
Chef inom ekonomi och finans
Oavsett om du är nyexaminerad eller har flera års erfarenhet vill vi gärna höra från dig.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av
Löpande redovisning
Bokslut och årsredovisning
Kund- och leverantörsreskontra
Budget- och prognosarbete
Ekonomisk uppföljning och analys
Rapportering och controlling
Ekonomisystem såsom SAP, Oracle, Agresso, Business Central, Visma eller liknande
Excel och andra analysverktyg
Varför anmäla intresse?
Genom att registrera ditt CV hos oss får du möjlighet att:
Bli kontaktad när relevanta tjänster och uppdrag uppstår
Skapa kontakt med specialiserade rekryterare inom ekonomi
Få information om både konsult- och rekryteringsmöjligheter
Vara steget före när nya roller kommer in
Vi söker kandidater på flera olika nivåer, från nyexaminerade ekonomer till erfarna specialister och controllers.Publiceringsdatum2026-07-27Så ansöker du
Skicka in din ansökan redan idag!
Vi arbetar löpande med urval och kontaktar kandidater för att lära känna deras erfarenhet, kompetens och framtida karriärmål. Målet är att kunna matcha rätt person med rätt möjlighet när uppdragen kommer in.
Vi ser fram emot att höra från dig och hjälpa dig att hitta nästa steg i karriären.
Manpower & Jefferson Wells Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Experis AB
(org.nr 556855-1104)
Klostergatan 6 (visa karta
)
352 30 VÄXJÖ Arbetsplats
Jefferson Wells Kontakt
Contact
Susanna Frikvist Susanna.Frikvist@jeffersonwells.se Jobbnummer
10013491