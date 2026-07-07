Ekonom, projektekonom eller ekonimiassistent till våra kunder i Umeå
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Redovisningsekonomjobb / Umeå Visa alla redovisningsekonomjobb i Umeå
2026-07-07
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Umeå
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Hej! Det är vi som är Clockwork. Enligt Bolagsverket tillhör vi bemanningsbranschen men vi ser det inte som att vi arbetar med bemanning (inte bekvinning heller, för den delen) – vi jobbar med människor! Visst, vi rekryterar chefer och specialister, vi kompetensförsörjer industrier, teknikbolag, handelsföretag och andra, vi hjälper skolor att höja sin kompetens och vi matchar talanger och förmågor mot arbetsmarknadens behov. Men vårt erbjudande handlar egentligen om en enda sak: kraften att gå framåt. Därför säger vi hellre att vi är i "bättre-framtids-branschen". Med hög kompetens, personligt engagemang och ett prestigelöst arbetssätt är det vår ambition att varje dag vara en laddstation för människor och företag som vill utvecklas. Du kan hämta kraft hos oss i över tjugo städer från Stockholm i söder till Luleå i norr. Läs gärna mer på www.clockworkpeople.seOm företaget
Vi får många spännande förfrågningar från våra kunder och söker därmed löpande kompetenser inom ekonomiområdet. Vi söker dig som har arbetat med ekonomi i ett några år och som nu vill ta ytterligare ett kliv i din karriär. Oavsett om du idag är ekonomiassistent, projektekonom eller redovisningsekonom så är du varmt välkommen att skicka in ditt CV till oss. Är du en person som kan kombinera ekonomiarbetet med ett driv och ett engagemang och samtidigt gillar att samspela väl i grupp med andra finns goda möjligheter till en bra matchning hos någon av våra kunder.Arbetsuppgifter
Beroende på din bakgrund och var ditt intresse ligger i att utvecklas vidare i karriären så pratar vi gärna igenom våra kunduppdrag med dig för att hitta den bästa matchningen. Arbetsuppgifterna och uppdragen kan således variera beroende på vem du är och vilken kompetens och erfarenhet du besitter. En del uppdrag är på deltid och andra på heltid. Profil
Du har studerat ekonomi på universitet eller högskola och/eller har några års arbetslivserfarenhet inom ekonomi. Många av våra kunder kräver att du besitter mycket goda kunskaper i engelska och svenska, i såväl tal som skrift. Vi ser att du som person är strukturerad och drivs av att arbeta mot uppsatta mål, samt vara en del i ett team. Du har goda kunskaper i Excel och visar ett tydligt engagemang och har viljan att lära dig nya saker. Vidare besitter du mycket god numerisk analysförmåga där du lätt förstår numeriska underlag och löser numeriska uppgifter snabbt och korrekt. Du är kommunikativ och serviceinriktad, där du har förmågan att kommunicera tydligt och med en mycket god känsla för detaljer och noggrannhet.Så ansöker du
Är det dig vi söker? Då ser vi fram emot din ansökan! I denna proaktiva annons letar vi efter kandidater till kommande uppdrag hos någon av våra spännande kunder. För mer information är du varmt välkommen att kontakta Jennifer Åström Gustafsson på telefon: 073 351 27 14 eller Andreas Christiansen på telefon: 073 351 27 57 . Vi arbetar med rekryteringsprocessen löpande, så ansök därför så snart som möjligt, via www.clockworkpeople.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325)
Vasagatan 6B (visa karta
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903 29 UMEÅ Arbetsplats
Clockwork Kontakt
Jennifer Åström Gustafsson jennifer.astrom.gustafsson@clwork.se Jobbnummer
9995357