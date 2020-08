Ekonom på deltid till mindre familjeföretag - Adecco Sweden AB - Bankjobb i Södertälje

Adecco Sweden AB / Bankjobb / Södertälje2020-08-26Har du flerårig erfarenhet av redovisning och är intresserad av ett deltidsuppdrag? Har du dessutom erfarenhet av VIsma och vill komma till en inkluderande arbetsplats med högt i tak? Då har vi uppdraget för dig med start omgående!2020-08-26Som Ekonom kommer du att ha en bred roll där du stöttar vår kund i det löpande ekonomiarbetet. Detta innebär även att säkerställa att redovisningen håller hög kvalitet samt att rutiner och processer är effektiva. Vår kund är ett litet familjeägt företag som säljer smörjmedel till fordons- och verkstadsindustrin. Här råder en en trevlig stämning med högt i tak där din input/förslag/åsikter uppskattas och tas på allvar. Tanken är att du initialt kommer in någon gång i veckan och hjälper till med diverse ekonomiska göromål. Hur detta ska gå till rent praktiskt kan dock diskuteras med VD så att det passar både dig och företaget.Dina arbetsuppgifter kan exempelvis innebära:KvittohanteringLöner för 2 medarbetareViss löpande bokföring (VD sköter det mesta kring bokning av leverantörsfakturor idag)DeklarationerPåminnelserTjänsten som Ekonom är ett konsultuppdrag med start omgående.Om digVi söker dig som är trygg i din kompetens och har tidigare erfarenhet av liknande arbetsuppgifter, gärna från redovisningsbyrå. Du är bekväm i att använda både Visma och excel och du behärskar god svenska och engelska i tal och skrift.Som person är du självgående, noggrann, ansvarsfull och positiv. Då du kommer att vara en del av ett mindre kontor innebär det att du har ett brett ansvar vilket förutsätter att du dessutom är prestigelös. Om du trivs med att arbeta flexibelt och anpassa ditt arbete efter behov ökar det möjligheterna för dig att passa in och trivas på din nya arbetsplats.Viktigt för tjänsten är:Erfarenhet av självständigt redovisningsarbeteOrdningsam och prestigelösAnsvarstagandeVi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.KontaktuppgifterHar du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommenatt kontakta ansvarig rekryterare:Anders Lindén via Adecco 010 - 173 73 00Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se Välkommen med din ansökan!SökordEkonom, Redovisningsekonom, Ekonomiansvarig, Löner, Visma, Adecco , SödertäljeVaraktighet, arbetstidDeltid TillsvidareFast lönSista dag att ansöka är 2020-09-14Adecco Sweden AB5333952