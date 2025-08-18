Ekonom med strategiskt fokus
2025-08-18
Om arbetsplatsen
Kulturförvaltningen söker en ekonom med strategiskt fokus som vill jobba ledningsnära!
Kulturen är en viktig drivkraft för att göra Helsingborg till den mest attraktiva staden. Här bedrivs en aktiv och synlig kulturpolitik utifrån kulturinstitutionerna, de fria kulturutövarna och det civila samhällets engagemang. Förvaltningens publika verksamheter innefattar Helsingborgs bibliotek, Helsingborgs museum, Helsingborgs kulturskola och Helsingborgs konsthall och Dunkers scener. Tillsammans stöds de av gemensamma stabsfunktioner för kommunikation, administration, ekonomi och HR.
Funktionen för ekonomi och analys på kulturförvaltningen tillhör avdelningen för förvaltningsstöd. I avdelningen arbetar förvaltningsövergripande stödfunktioner tillsammans i roller som controller, ekonom, förvaltningsstrateg, nämndsekreterare och HR-medarbetare med flera. För att vi som avdelning ska lyckas med vårt uppdrag och för att nå målen är det viktigt att vi ger stöd och vägledning som präglas av samspel och samarbete. I avdelningen utforskar vi tillsammans nya lösningar och arbetssätt.
Funktionen för ekonomi och analys har som uppdrag att bedriva analys, uppföljning, styrning, ekonomisk redovisning och resultatredovisning, bokslut samt utveckling av ekonomistyrningen samt att ge support och stöd till kulturförvaltningens verksamheter. Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Har du ett öga för omvärldsanalyser, scenarioplanering och ekonomiska prognoser? Har du erfarenhet av att stödja ledning och chefer med strategiska beslutsunderlag - och dessutom en pedagogisk förmåga att vägleda i ekonomifrågor inom offentlig verksamhet? Då kan du vara den vi söker till den nyetablerade rollen som ekonom med strategiskt fokus på kulturförvaltningen!
Hos oss får du en central roll med uppgift att, tillsammans med kollegor, utveckla och stärka vår verksamhet, både operativt och strategiskt. Du kommer att spela en nyckelroll i att analysera, följa upp och utveckla vår ekonomistyrning med fokus på långsiktig hållbarhet, effektiv resursanvändning och verksamhetsnytta.
Rollen innebär aktivt arbete med ekonomisk planering, analys av verksamhetsresultat och ta fram beslutsunderlag och ekonomiska analyser för ledning och nämnd och där vara föredragande tjänsteperson. Du trivs med att arbeta brett och har förmågan att växla mellan detaljer och helhetsperspektiv.
Vad vi erbjuder
Vill du vara med på stadens och förvaltningens resa som de kommande åren präglas av historiska kultursatsningar för Helsingborg och helsingborgarna? Kulturförvaltningen och våra verksamheter är inne i ett aktivt och spännande arbete med bland annat byggandet av ett nytt stadsbibliotek, etabelering av nya områdesbibliotek, öppning av Helsingborgs konsthall samt fortsatt utveckling av Helsingborgs kulturskola för att nämna en del av det som sker. Utvecklingsarbete där analys och uppföljning är avgörande för att vi ska kunna göra rätt vägval och utveckla våra verksamheter i rätt riktning. Vi erbjuder en roll där stor del av arbetet är att arbeta nära vår förvaltningsledning vad gäller ekonomistyrning och strategiskt stöd. Kvalifikationer
Du har
• en akademisk examen inom ekonomi, nationalekonomi, företagsekonomi eller motsvarande akademisk examen som vi bedömer som likvärdig
• flerårig erfarenhet av kvalificerat analysarbete
• flerårig erfarenhet av arbete i offentlig sektor och/eller politiskt styrd organisation
• erfarenhet av att arbeta i ekonomisystem, beslutstödssystem och analysverktyg
Det är dessutom meriterande med en god förståelse för offentlig styrning, budgetprocesser och redovisningsprinciper samt erfarenhet av ledningsnära arbete.
Som person är du nyfiken och prestigelös. Du trivs med att arbeta brett och har förmågan att växla mellan detaljer och helhetsperspektiv. Du är analytisk, trivs med att arbeta i förändring och att ta till dig nya arbetssätt. Du är kommunikativ och har god språklig förmåga. Du är bra på att bygga de relationer och nätverk som arbetet kräver och tillsammans med dina kollegor tycker du om att testa nya lösningar, utveckla processer och utforska digitala lösningar och teknik. Uppdraget kräver att du har en hög servicenivå, är tillgänglig, levererar i tid och med kvalitet samt har en bra förmåga att se det väsentliga och prioritera.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper.
Att jobba i Helsingborgs stad
Vill du vara med och skapa en bättre stad tillsammans med helsingborgarna? Då ska du jobba i Helsingborgs stad. Här kan du använda din kreativitet och drivkraft till att göra livet lättare och tryggare för våra invånare, besökare och näringsliv. Tillsammans med nyfikna och hjälpsamma kollegor gör du skillnad i människors liv, både idag och i framtiden. Ett bra jobb idag, en bättre stad imorgon.
Här kan du läsa mer om hur det är att jobba i staden: https://helsingborg.se/arbete/sa-ar-det-att-jobba-i-staden/
Övrig information
Vi hanterar ansökningarna löpande under ansökningstiden. Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!
I rekryteringsprocessen använder vi oss av urvalsfrågor och lägger stor vikt vid dessa och ditt CV i urvalsarbetet.
Intervjuer för tjänsten är preliminärt satta till följande datum:
17 september samt 24 september
Sista dag att ansöka är 2025-09-08
Anställningsform: Tillsvidare, månadsanställning
Omfattning: Heltid, 100%
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Varaktighet: Tillsvidare
Antal tjänster: 1
Ersättning

Lön enligt överenskommelse
