Ekonom med RPA- och AI-erfarenhet
Academic Resource AB / Organisationsutvecklarjobb / Stockholm
2025-09-19
Är du en ekonom med intresse för framtidens digitala lösningar? Vi söker dig som vill kombinera din ekonomiska kompetens med erfarenhet av automatisering, RPA och AI. Du får vara med och utveckla arbetssätt där teknik frigör tid för analys och strategiska beslut.Publiceringsdatum2025-09-19Arbetsuppgifter
• Bokföring och redovisning med stöd av AI-drivna system för fakturahantering, transaktionsmatchning och avvikelseidentifiering.
• Ekonomisk analys och beslutsstöd genom predictive analytics, scenarioanalys och AI-integrerade dashboards i BI-verktyg.
• Automatisering av processer med RPA och AI (t.ex. UiPath, Blue Prism, Automation Anywhere), såsom rapportgenerering, påminnelser och ERP-uppdateringar.
• Revision och kontroll genom AI-baserade verktyg för internkontroll, riskhantering och fraud detection.
• Effektiv dokument- och kontraktshantering.
Vi söker dig som
• Har erfarenhet av redovisning och ekonomiska processer.
• Är van vid att arbeta med RPA- och AI-lösningar och automatiseringar inom ekonomi.
• Har god analytisk förmåga och intresse för att utveckla smarta arbetsflöden.
• Trivs i en miljö där digitalisering och innovation är i fokus.
Vi erbjuder
• En roll där du får kombinera din ekonomiska kompetens med de senaste tekniska lösningarna.
• Möjlighet att påverka och driva utvecklingen av framtidens ekonomifunktion.
Så ansöker du
Intervjuer och urval kommer att ske löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Klicka nedan på sök tjänsten och fyll i dina kontaktuppgifter, ange referensnamn: EKRPAAI0925
Vi gör sedvanlig bakgrundskontroll och kreditupplysning på de kandidater som går vidare.
Om Academic Resource
Academic Resource är rekryterings- och bemanningsföretaget för akademiker med erfarenhet. Vi har lång erfarenhet av Uthyrning, Rekrytering samt Interim Management inom tjänstesektorn. Våra affärsområden är Administration, Ekonomi & Finans, samt Life Science. Vi verkar inom tjänstesektorn och främst i Stockholm/Mälardalen.
Hos oss erbjuds du en anställning hos ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag, vilket innebär stor trygghet då du omfattas av bemanningsföretagen Almegas kollektivavtal. Som anställd på Academic Resource erbjuds du förmåner som t.ex. tjänstepension, friskvårdsbidrag och försäkringar, semester och föräldralön.
Sista dag att ansöka är 2025-10-19
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Academic Resource AB
