Ekonom med intresse för produktutveckling
2026-02-05
Vill du bli vår nya kollega?
Är du civilekonom som längtar efter en specialistroll där du får utnyttja dina ekonomikunskaper till att jobba med att forma och utveckla ekonomisystem? Får du energi av att hjälpa andra att hitta den bästa lösningen? Då är du rätt för denna roll!
Vi söker dig som vill arbeta brett med våra kunder - genom applikationssupport, utbildning och konsultuppdrag samt utveckling av vårt affärssystem Aveny.
Vi erbjuder dig varierande och spännande arbetsuppgifter. Hos oss får du möjlighet att utvecklas inom ekonomi, projektledning, utbildning, kundsupport, samt kravställning och test. Du arbetar tillsammans med kunniga och hjälpsamma kollegor i ett kundnära bolag som satsar på sina medarbetare. Sök redan nu då urval sker löpande!Publiceringsdatum2026-02-05Dina arbetsuppgifter
I din roll som Applikationskonsult/Produktspecialist kommer du att arbeta med ekonomiprogrammen inom vårt affärssystem Aveny som används av tusentals användare från drygt 300 enheter i hela Sverige.
Din första tid - lär känna systemet på djupet
Du börjar din resa hos oss i supporten, där du ger våra kunder kvalificerad specialistsupport kring systemets olika delar: redovisning, uppföljning och analys, leverantörsreskontra, kundreskontra med order och fakturering, anläggningsredovisning samt budget.
Supportfrågorna är av varierande slag, vilket gör att du snabbt lär dig både systemet och en hel del om våra kunders verksamhet. Till din hjälp har du erfarna kollegor som stöttar dig i ärendelösningen, samt mentor.
När du växer i rollen - bredda din kompetens
Efter hand som du blir trygg i supporten får du möjlighet att ta mindre konsultuppdrag på ett par timmar och hålla kortare utbildningar för fåtal personer. Det kan även bli aktuellt med redovisningsuppdrag hos kund. Du får också testa utvecklingsuppgifter och vara med som kravställare.
På sikt - en bred specialistroll
Rollen växer över tid till att innefatta större konsultuppdrag, längre utbildningar för större grupper och ett ökat fokus på utveckling av programmet genom kravställning och test. Andelen support minskar över tid men support ingår fortsatt i rollen, liksom eventuella redovisningsuppdrag hos kund. Du blir en allsidig specialist som får en central roll i utvecklingen av Aveny.
Våra kunder finns över hela Sverige, så inrikesresor kan förekomma.Kvalifikationer
Vi söker dig som:
• är civilekonom eller motsvarande, med minst 3 års arbetslivserfarenhet inom ekonomi.
• har goda kunskaper av löpande bokföring, budget, bokslut och årsredovisning.
• har erfarenhet av att planera ditt eget arbete.
• uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift, då det krävs i det dagliga arbetet.
• trivs med att prata inför grupp.
• drivs av att ge god service.
Det är meriterande om du har erfarenhet av produktutveckling, Svenska kyrkan och/eller roller som ekonomiassistent eller controller. Som person är du utåtriktad och social med ett stort driv att lära dig nya saker. Ödmjukhet och kundfokus värderas högt inom företaget.
Du trivs i mötet med slutanvändare och tycker om att samarbeta med andra i team för att hitta de bästa lösningarna och dela med dig av dina kunskaper. Du tycker även om att ha mycket eget ansvar och driva ditt arbete på egen hand.
Om Eniac
Eniac levererar affärssystem som underlättar våra kunders vardag, så att de kan fokusera helhjärtat på sin verksamhet. Vi är marknadsledande leverantör till enheter inom Svenska kyrkan. I och med att vi själva utvecklar vårt affärssystem Aveny, kan vi vara följsamma när det gäller att vidareutveckla och optimera utifrån nya förutsättningar.
Vi på Eniac försöker alltid jobba långsiktigt, lyhört, flexibelt och prestigelöst. Under våra dryga 40 år som växande bolag har vi märkt att allt hänger ihop. Framgångsrika affärer börjar med ett gott arbetsklimat - det gäller både hos oss och gentemot våra kunder. På så vis lyfter vi varandra och skapar system som verkligen fungerar. Företaget kännetecknas av en platt organisationsstruktur med stort eget ansvar. Medarbetarna arbetar som ett team och sätter alltid kunden i fokus.
Hos oss får du vara en del av ett företag som uppmuntrar till en hälsosam företagskultur genom att bland annat erbjuda friskvårdsbidrag och friskvårdstid. Vi har också en aktiv trivselkommitté som regelbundet planerar personalaktiviteter.
Vi har cirka 40 anställda och arbetar i lokaler på Krokslätts Torg i Mölndal, med ett mindre kontor i Stockholm. År 2024 omsatte Eniac 65 miljoner kronor.Anställningsvillkor
Arbetets omfattning: Heltid
Anställningsform: Tillsvidare efter provanställning om 6 månader
Placering: Mölndal
Lön: Marknadsmässig, individuell lönesättning
Ansök senast: 260228. Urval sker löpande.
Välkommen med din ansökan via work@eniac.se
redan idag!
Bifoga CV och personligt brev där du beskriver varför just du är rätt person för rollen.
Har du frågor om tjänsten?
Kontakta Produkt- och konsultchef Liselotte Wilske
E-postadress: liselotte.wilske@eniac.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-07
E-post: work@eniac.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 556046-5261), http://eniac.se
Krokslätts Torg 5 (visa karta
)
