Ekonom med inriktning projekt
2025-09-26
Bokslut och analys tillhör Serviceförvaltningen som är Eskilstuna kommuns serviceorganisation. Vi är totalt 29 medarbetare med fokus att ge ett professionellt och likvärdigt stöd till våra verksamheter inom ekonomiområdet. Vi jobbar med starkt fokus på verksamhetsutveckling och ständiga förbättringar i en kundfokuserad och serviceinriktad förvaltning.
Nu söker vi dig som vill bli en del av vårt härliga och engagerade team i en helt ny befattning.
Som ekonom med inriktning projekt arbetar du operativt och proaktivt för att höja den ekonomiska styrningen i pågående och kommande externfinansierade projekt i kommunens verksamheter.
Genom att stödja projektledare, chefer och övriga intressenter i det ekonomiska arbetet säkerställer du korrekt budgetering, uppföljning, redovisning, analys och rapportering av projekt. I vilken omfattning du stöttar i projekten kan variera även om det önskade läget är att du är med och bidrar med din kompetens från början till slut, till stor del från framtagande av underlag för nya projektansökningar till analys och slutredovisningar. Du finns även med som stöd när det gäller resursplanering och bemanningskalkylering i projektens olika skeenden.
Med en bred spridning på dina uppdragsgivare arbetar du kommunövergripande i en för enheten helt nyinrättad roll. Här skapar du struktur och förstärker och utvecklar du metoder inom området. I din vardag är du involverad i ett 20-tal projekt parallellt där du också blir en av nyckelpersonerna för att få ihop helheten.
Tjänsten är en visstidsanställning på 1 år med eventuell möjlighet till förlängning.Kvalifikationer
Nu söker vi dig som med struktur, trygghet och självständighet driver arbetet framåt. Med ditt positiva och coachande förhållningssätt bidrar du med dina kunskaper i projektens alla skeenden och bidrar till teamets goda samarbete. Du trivs att arbeta med ekonomifrågor och med nyfikenhet och mod utvecklar du både dina kunskaper och verksamhetens arbetssätt. Du är van att arbeta i en varierande vardag där din service, kvalitet och förmåga att se helheten blir några av framgångsfaktorerna.
I grunden har du en högskoleutbildning med inriktning ekonomi och god förmåga att analysera och förklara ekonomiska samband för olika målgrupper. Du har goda kunskaper i ekonomiprogram och Excel och har du dessutom tidigare erfarenhet av arbete med projektredovisning eller ekonomistyrning är det ett stort plus. Andra kunskaper inom upphandling, avtal och regelverk för verksamhetsområdet ses som meriterande.
Låter det som en tjänst för dig? Välkommen med din ansökan redan idag!
Vill du vara med och leda vägen?
Vi erbjuder en arbetsplats som går före och leder vägen i en av Sveriges mest hållbara kommuner. Tillsammans med kompetenta och engagerade medarbetare är du med och utvecklar Eskilstuna genom goda hållbara möten, vägledning och service. Genom ett aktivt och modigt medarbetarskap samt ett tillitsfullt och engagerat ledarskap är du med och driver förändring. Du gör skillnad för människor varje dag.
Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla.
I samband med intervju behöver du styrka ditt medborgarskap. Det kan du göra med pass alternativt personbevis tillsammans med ID-handling. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du uppvisa att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
Vi ber dig söka tjänsten via länken i denna annons. Det är viktigt att du är noggrann när du fyller i din ansökan eftersom den ligger till grund för vårt urval.
Om du har skyddad identitet ansöker du genom att skicka in din ansökan skriftligen eller lämna den i vår reception på Alva Myrdals Gata 3 D. Märk din ansökan med Rekryteringsenheten och annonsens referensnummer.
Sista dag att ansöka är 2025-10-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
Rekryteringskonsult
Johanna Tollan johanna.tollan@eskilstuna.se 016-710 31 49
