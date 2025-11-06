Ekonom Med Ambition Att Växa - Pvi Laserkraft
2025-11-06
PVI Laserkraft Bredaryd AB är ett företag som erbjuder kompletta lösningar inom plåtbearbetning med särskild kompetens inom laserskärning, kantpressning, svetsning och maskinbearbetning i fleroperationsmaskiner. Företaget är specialiserat på komplexa produkter och kvalificerad plåtbearbetning upp till 25 mm.
Bolaget är beläget i Bredaryd utanför Värnamo och har cirka 80 anställda.
PVI Laserkraft är en del av PVI Industries-koncernen.
Omsättningen för PVI Laserkraft uppgick till över 220 MSEK.
Ekonom med ambition att växa - PVI Laserkraft, Bredaryd
Är du redo att ta nästa steg i din ekonomikarriär? Hos PVI Laserkraft får du en unik möjlighet att kombinera tryggheten i en stabil industrikoncern med chansen att utvecklas mot en större roll. Här blir du en del av ett företag som värdesätter precision, kvalitet och långsiktighet - och som ser din kompetens som en viktig del av vår fortsatta framgång. Vi är ett bolag där teknik möter hantverk och där varje medarbetare gör skillnad.
Vill du arbeta nära verksamheten och ha ett brett ansvar som gör varje dag varierad och utvecklande? Då kan detta vara rollen för dig. Du kommer att ha en central funktion i ekonomiflödet och vara med och skapa ordning och struktur som gör att vi kan växa vidare.Publiceringsdatum2025-11-06Om företaget
PVI Laserkraft Bredaryd AB är ett företag som erbjuder kompletta lösningar inom plåtbearbetning med särskild kompetens inom laserskärning, kantpressning, svetsning och maskinbearbetning i fleroperationsmaskiner. Vi är specialiserade på komplexa produkter och vi arbetar med kunder som ställer höga krav på kvalitet och leveranssäkerhet.
Omsättningen för PVI Laserkraft uppgick till 220 MSEK. Bolaget är beläget i Bredaryd utanför Värnamo och har cirka 80 anställda. Vi är en del av PVI Industries-koncernen, vilket ger oss styrkan av en större grupp och samtidigt flexibiliteten hos ett lokalt företag.
Du är...
Självgående, strukturerad och trygg med digitala verktyg. Du har en positiv inställning, är serviceinriktad och trivs med att ta ansvar. Vi ser gärna att du har erfarenhet från liknande arbetsuppgifter och en ekonomisk utbildning i grunden. Har du arbetat i system som Monitor eller Kontek Lön är det meriterande, liksom erfarenhet från producerande industri. Viktigast är att du vill utvecklas och bidra till att förbättra och effektivisera arbetet tillsammans med oss. Du gillar att ha koll på detaljer men ser också helheten.
Du får...
En arbetsvardag som är varierad och utvecklande. Du blir en del av ett företag med stark framtidstro och en kultur som präglas av samarbete och engagemang. Här får du både ansvar och frihet, möjlighet att påverka och chansen att växa in i en större roll. Hos oss kombineras teknik och precision med en familjär känsla där vi värdesätter långsiktiga relationer och kompetens. Du blir en viktig del i våra dagliga ekonomiska förehavanden och jobbar nära vår Ekonomichef - vilket ger dig insyn och möjlighet att lära dig mer om strategiska ekonomifrågor.
Vi erbjuder...
En roll där du blir en nyckelperson i ekonomi- och lön funktionen och får ett brett ansvar - från kund- och leverantörsreskontra till löneadministration och löpande bokföring. Du hanterar betalningar, matchar fakturor mot beställningar, följer upp kundinbetalningar och sköter moms, skatt och arbetsgivaravgifter. På sikt finns möjlighet att växa in i fler arbetsuppgifter. Vi ger dig en stabil grund att stå på och samtidigt utrymme att utvecklas - både i rollen och som person.
Låter det intressant?
Skicka din ansökan redan idag - vi ser fram emot att höra från dig!
I denna rekrytering samarbetar PVI Laserkraft med FSK.
Ansvarig rekryterare är P-A Karlsson - p-a@fskgroup.se
För att ansöka till tjänsten, besök www.fskpeople.se/lediga-jobb
