Ekonom Leverantör
Göteborgs kommun / Redovisningsekonomjobb / Göteborg Visa alla redovisningsekonomjobb i Göteborg
2025-09-10
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Göteborgs kommun i Göteborg
, Härryda
, Tjörn
, Alingsås
, Orust
eller i hela Sverige
Kretslopp och vatten är till för göteborgarna. Vi ansvarar för att några av Göteborgs viktigaste samhällstjänster fungerar, alla dygnets timmar, hela året runt. Genom arbetet med vatten, avlopp och avfall bidrar Kretslopp och vatten till att skapa ett kretsloppssamhälle som möjliggör för göteborgarna att leva hållbart. Vår vision är "Vi gör det lätt att leva hållbart" och vårt jobb är viktigt på riktigt.
Göteborg växer som aldrig förr. Vi arbetar med att säkra dricksvattenförsörjningen till staden genom att bygga och underhålla staden under marken. Vi påverkar och planerar för byggandet av ett Göteborg som ska klara morgondagens klimatutmaningar. Vi arbetar även med att se till att det avfall som göteborgarna genererar samlas in och behandlas på rätt sätt. Vi arbetar långsiktigt med göteborgarens medvetenhet och beteende kring kretslopp och användningen av dricksvatten.
Vi är en taxefinansierad förvaltning med stor fackkunskap med cirka 600 anställda. Inom organisationen har vi kompetens för att lösa vårt uppdrag - både när vi planerar och utför arbetet.
Delar du vår vision och vill veta mer om oss? Besök gärna www.goteborg.se/kretsloppochvatten
eller följ oss på Facebook eller Linkedin. Publiceringsdatum2025-09-10Arbetsuppgifter
Vi behöver bli fler på förvaltningens redovisningsenhet inom ekonomiavdelningen och söker därför en ekonom som vill arbeta med oss. Tillsammans gör vi det enklare för göteborgarna att leva hållbart varje dag, hela dagen.
På enheten arbetar ekonomer och ekonomiadministratörer med både det löpande uppdraget och utvecklingen av förvaltningens ekonomiprocesser.
Nu söker vi dig som har erfarenhet av redovisning med fokus på leverantörsreskontra och som förstår hur inköp och beställningar påverkar redovisningsflödena. I rollen kommer du bland annat att:
• ha kontakt med leverantörer och stödja verksamheten i frågor kopplade till fakturasystemet
• vara delaktig i förvaltningens bokslutsarbete
• hantera förvaltningens momsredovisning
En viktig del av uppdraget är att utveckla och förenkla gemensamma processer samt rutiner för att säkerställa hög kvalitet i redovisningen och skapa ett mer effektivt arbetssätt för hela förvaltningen. Arbetet innebär också ett nära samarbete med förvaltningens inköpsfunktion och en aktiv roll i den interna ekonomiska kontrollen samt i övrigt arbeta med löpande redovisningsuppgifter.Kvalifikationer
Vi söker dig som har en högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du har lång erfarenhet av arbete med leverantörsreskontra och god förståelse för hur inköp påverkar redovisningsprocesserna. Värdefullt är erfarenhet av abonnemang och leasing, gärna från en större kommunal förvaltning.
Det är meriterande om du har varit med om systembyten och organisationsförändringar samt erfarenhet av att arbeta i MS Office och systemen Proceedo, Unit4 ERP och Nekksus/Hypergene.
För att lyckas i rollen behöver du ha ett serviceinriktat förhållningssätt och kunna uttrycka dig i både tal och skrift. Du är lyhörd för verksamhetens behov, förstår konsekvenserna av förändringar och kan göra kloka prioriteringar. Vi söker en självgående person med lösningsfokus och drivkraft att utveckla arbetet framåt.
ÖVRIGT
Som anställd på Kretslopp och vatten kommer du att bli krigsplacerad inom ramen för Kretslopp och vattens roll i totalförsvaret.
Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp. Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C277011". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Göteborgs Kommun
(org.nr 212000-1355) Arbetsplats
Göteborgs Stad , Kretslopp och vatten Kontakt
Enhetschef
Lile Petrovska Bosevska lile.bosevska@kretsloppochvatten.goteborg.se 070-727 32 77 Jobbnummer
9501587