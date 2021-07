Ekonom inom fastighetsbranschen - Axcell Fastighetspartner Sydost AB - Företagsekonomjobb i Växjö

Axcell Fastighetspartner Sydost AB / Företagsekonomjobb / Växjö2021-07-07Axcell är en heltäckande leverantör av tjänster inom Facility Management och levererar till kommersiella, offentliga och privata fastighetsägare. På kort tid har bolaget etablerat sig i södra Sverige och verksamheten bedrivs för närvarande från våra huvudorter Borås, Jönköping, Kalmar, Värnamo, Växjö, Linköping och Malmö. Läs mer på www.axcell.se Tycker du att redovisning i kombination med mycket kundkontakt inom fastighetsbranschen låter intressant? Vår avdelning för Property Asset Management utökar nu med ytterligare en ekonom till teamet.Dina arbetsuppgifter. Ditt arbete kommer vara omväxlande och du kommer att arbeta nära våra kunder, då du har ett helhetsansvar för deras ekonomiska- och administrativa förvaltning. Du kommer främst att arbeta mot bostadsrättsföreningar samt stora och små fastighetsägare.Dina arbetsuppgifter kommer bland annat att bestå av:Löpande bokföringBudgetarbeteBokslutsarbeteViss lönehanteringDeklarationerKundkontaktI denna roll kommer du arbeta självständigt men ingå i ett team som arbetar med alla typer av förvaltningsfrågor.UtvecklingsmöjligheterAxcell Fastighetspartner är i en expansiv fas och ett företag som har haft en mycket positiv utveckling de senaste åren. Vi värnar om våra anställdas utveckling och satsar på utbildning och vidareutveckling för våra medarbetare. Vi har korta beslutsvägar och du har möjlighet att kunna påverka din vardag. För rätt person kommer det finnas stora möjligheter att utvecklas inom organisationen. Vi är anslutna till kollektivavtal.Arbetets omfattningHeltid, kontorstider samt visst kvällsarbete. Start enligt överenskommelse. Du kommer att vara placerad på huvudkontoret i Växjö men resor till andra orter ingår i tjänsten.2021-07-07Vi ser att du har dokumenterad erfarenhet som redovisningsekonom, fastighetsekonom, redovisningskonsult eller motsvarande. Du har en utbildning i ekonomi från högskola/universitetet eller motsvarande. Erfarenheter inom fastighetsbranschen är meriterande. Du har goda kunskaper i Excel samt övriga Officepaketet.B- körkort är ett krav för tjänsten.Du är en strukturerad och noggrann person som trivs med att ha ordning och reda omkring dig. Du trivs i en roll med många kontakter och höga krav på servicetänk. För tjänsten är det viktigt att du kan ta egna initiativ och gillar att arbeta med frihet under ansvar. Vi ser det som en självklarhet att du har en positiv och prestigelös inställning samt att du är driven och engagerad.Sök tjänstenVid eventuella frågor om tjänsten hänvisar vi till Lina Modin Svedberg, på tel. 0470-51 50 94. Sista ansökningsdag 27 augusti, men tjänsten kan komma att tillsättas tidigare.Alla former för telefonsamtal som inte berör frågor om tjänsten, t ex från rekryterings-/bemanningsföretag/annonssäljare undanbedes.Varaktighet, arbetstidEnligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-08-27Axcell Fastighetspartner Sydost AB5852018