Ekonom för konsultuppdrag i Lund
Isaksson Rekrytering & Bemanning AB / Företagsekonomjobb / Malmö Visa alla företagsekonomjobb i Malmö
2025-10-21
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Isaksson Rekrytering & Bemanning AB i Malmö
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
eller i hela Sverige
Vi söker ekonom för konsultuppdrag inom fastighetsbranschen i Lund
Är du en ekonom med erfarenhet från budget och redo för nästa utmaning? Vi erbjuder ett spännande konsultuppdrag på heltid i Lund, med start i september/oktober och som sträcker sig fram till december 2025. Välkommen med din ansökan redan idag!
Ditt uppdrag
Som ekonom kommer du att arbeta med löpande redovisning, budget, bokslut och deklarationer för bostadsrättsföreningar. Du kommer ha löpande kontakt med styrelsen i respektive förening där du är deras kontaktperson i ekonomiska frågor. Rollen innebär även att presentera budget och årsbokslut på styrelsemöten och föreningsstämmor.Publiceringsdatum2025-10-21Profil
Vi söker dig som har ett stort intresse för både ekonomi och människor. Du är affärsmässig, strukturerad och självgående med god samarbetsförmåga. Vi ser gärna att du är kommunikativ, flexibel, strukturerad och har ett lösningsorienterat förhållningssätt.
För att lyckas i uppdraget söker vi dig som har:
Högskoleutbildning inom ekonomi eller motsvarande
God erfarenhet av redovisning, budget och bokslutsarbete
God vana av affärssystem
Goda kunskaper i Excel
Vi ser det som meriterande med tidigare erfarenhet från arbete med bostadsrättsföreningar.
Kontaktuppgifter och ansökan
Om du har frågor och funderingar är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Ira Isaksson 070-485 75 59 eller ira@isakssonrekrytering.se
. Välkommen med din ansökan på vår hemsida redan idag då vi intervjuar och anställer kandidater löpande. Vi tar ej emot ansökningar via e-post. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Isaksson Rekrytering & Bemanning AB
(org.nr 556725-5699) Arbetsplats
Bostadsbolag Kontakt
Frida Lundqvist frida@isakssonrekrytering.se Jobbnummer
9567637