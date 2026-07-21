Ekonom deltid till företag i Arvika
Industri Support Värmland AB / Ekonomiassistentjobb / Arvika Visa alla ekonomiassistentjobb i Arvika
2026-07-21
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Industri Support Värmland AB i Arvika
, Eda
, Sunne
, Årjäng
, Kil
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-21Om tjänsten
Vi söker ekonom till intressant och växande rörelse i Arvika. Tjänsten är på ca 60 % och du ingår i ett team, men förväntas kunna arbeta självständigt. Detta är ett vikariat ca 6 månader. Dina arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i en ekonomiavdelning och arbeta med enklare ekonomiuppgifter som reskontrahantering kunder och leverantörer, avtal, lite löpande och att ta fram underlag till rapporter m.m. Beroende på dina erfarenheter kan tjänsten anpassas mot din kompetensnivå.
Vi söker dig som
Det här jobbet passar dig som har någon form av ekonomiutbildning samt minst ett års erfarenhet med motsvarande arbetsuppgifter. Dina personliga egenskaper är viktiga för denna rekrytering. Är du uppgiftsorienterad, gillar att jobba med siffror och tycker om teamwork, så passar du förmodligen in här. Vi söker dig som är logisk, rationell och prestigelös. Viktigt att du bor i närområdet runt Arvika! Vi tillämpar löpande urval till denna tjänst, så vänta inte med din ansökan...
Vår rekryteringsprocess
När du sökt jobbet matchar vi fram kandidater med relevanta erfarenheter. Därefter ringer vi upp och styr in de som matchar i rekryteringsprocessen, som slutar med att du får komma och träffa vår kund. Till sist och syvende är det du som avgör om du vill hoppa på ett erbjudande eller inte.
Vi är din karriärpartner. Genom personlig kontakt, snabb återkoppling och ett genuint engagemang arbetar vi för att matcha dig med rätt arbetsplats, utifrån både kompetens, ambitioner och värderingar. Vår rekrytering bygger på kompetensbaserade modeller och i slutet av processen kan evidensbaserade tester förekomma. Det ger en träffsäker matchning – något som gynnar både dig och våra uppdragsgivare. Vi tillämpar löpande urval – först till kvarn...
Bli en del av IndustriSupport
IndustriSupport är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag med över 25 års erfarenhet av att matcha kandidater till framgångsrika och långsiktiga tjänster. Hos oss möts du av en modern och transparent rekryteringsprocess med tydlig information om uppdrag, villkor och utvecklingsmöjligheter – så att du kan göra trygga och välgrundade yrkesval.
Med oss får du möjlighet att utvecklas, bredda din erfarenhet och bygga ett starkt nätverk – oavsett om du väljer konsultuppdrag eller direktrekrytering. Du får tryggheten i kollektivavtal och bra förmåner, kombinerat med flexibilitet, balans och en inkluderande arbetsmiljö. Dessutom erbjuder vi friskvårdsbidrag och andra förmåner. Vårt mål är enkelt: att erbjuda jobb och arbetsgivare som verkligen passar dig – idag och i framtiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Industri Support Värmland AB
(org.nr 556573-7482), https://industrisupport.com/
Korpralsvägen 3 (visa karta
)
671 34 ARVIKA Arbetsplats
IndustriSupport Värmland AB Kontakt
Berndt Levin berndt.levin@industrisupport.com 070-190 73 66 Jobbnummer
10008563