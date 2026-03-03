Ekonom/controller till Avdelningen för ekonomi och planering
Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomi och planering / Ekonomiassistentjobb / Sundsvall Visa alla ekonomiassistentjobb i Sundsvall
2026-03-03
, Timrå
, Mark
, Härnösand
, Nordanstig
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomi och planering i Sundsvall
, Östersund
eller i hela Sverige
Avdelningen för ekonomi och planering ansvarar för universitetets ekonomi, planeringsfunktionen, samt upphandling.
Avdelningens uppdrag är att arbeta med såväl löpande operativ verksamhet som med utveckling och strategiska frågor inom ansvarsområdena. Avdelningen består av enheterna Redovisning och Verksamhetsekonomi och en stab. Rollen som ekonom är placerad på enheten för verksamhetsekonomi. Avdelningen är verksam på Mittuniversitetets campus i både Östersund och Sundsvall. Publiceringsdatum2026-03-03Dina arbetsuppgifter
Vi söker en Ekonom/Controller med talang att stödja verksamhetens chefer och projektledare i ekonomiska frågor. Arbetsuppgifterna på verksamhetsekonomi är varierande och spänner över en stor bredd. Du arbetar mot utbildning och forskning och är en viktig resurs i universitetets löpande planering. Avdelningen arbetar bl.a. i ekonomisystemet ERP (Agresso) samt budgetverktyget Hypergene.
Dina främsta arbetsuppgifter kommer att vara:
- Stödja forskningsprojekt i form av kalkyler, budgetar, löpande redovisning och bokslut, rekvisitioner, uppföljning samt analyser
- Stödja chef/er i lärosätes gemensamma ekonomiska arbete med budget, prognos, och bokslut
- Säkerställa korrekt löpande redovisning
- Ansvara för löpande uppföljning och analys
Din bakgrund
Vi söker dig som har:
- Akademisk examen med inriktning mot ekonomi
- God erfarenhet av Office-applikationer med tyngd i Excel
- God erfarenhet av ekonomisystem
- Erfarenhet av att producera, analysera och kommunicera ekonomiinformation för olika typer av mottagare
Erfarenhet av ekonomisk rapportering av EU-projekt och andra bidrag är meriterande.
Dina egenskaper
Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper och din samarbetsförmåga i teamet.
Rollen ställer krav på att du är resultatorienterad och har en analytisk förmåga. Vidare är du serviceinriktad och har god samarbetsförmåga. Du har även förmågan att arbeta självständigt med framförhållning inom tjänstens ansvarsområden. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska och god förmåga uttrycka dig i tal och skrift på engelska. Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning och tillträde
Anställningen är en särskild visstidsanställning på heltid från och med 2026-04-13 eller enligt överenskommelse/ dock längst till och med 2026-10-31.
Anställningsort: Sundsvall eller Östersund
Information
Närmare upplysningar lämnas av avdelningschef Christina Forss, christina.forss@miun.se
073 751 79 96 Så ansöker du
Ansökningshandlingar ska vara på svenska eller engelska.
Bifoga ett personligt brev samt ett CV som beskriver utbildning och arbetslivserfarenhet.
Välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem senast 2026-03-24.
Mittuniversitetet, med campus både i Sundsvall och Östersund, är ett lärosäte med närhet till studenter, kollegor och det omgivande samhället. Samtidigt befinner vi oss intill hav, skog och fjäll vilket skapar förutsättningar för en fantastisk livskvalitet. Här skapas ny kunskap genom internationellt framgångsrik forskning och utbildningar som bidrar till samhällsutvecklingen. På så sätt medverkar vi till en hållbar framtid och en bättre värld.
Som anställd vid Mittuniversitetet ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider, stöd för friskvårdsaktiviteter, löneutfyllnad vid föräldraledighet och sjukdom. Du får också generöst med semesterdagar.
Mittuniversitetet arbetar aktivt för lika villkor och strävar efter att ta tillvara de kvaliteter som mångfald och jämställdhet ger verksamheten. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi tar gärna emot frågor från dig som är intresserad av att jobba hos oss men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-24 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "MIUN 2026/705". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Mittuniversitetet
(org.nr 202100-4524) Arbetsplats
Mittuniversitetet, Avdelningen för ekonomi och planering Jobbnummer
9773337