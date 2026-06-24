Ekonom/controller inom socialförvaltning
Avaron AB / Controllerjobb / Mark Visa alla controllerjobb i Mark
2026-06-24
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-06-24Om företaget
Hos Avaron får du tryggheten i en fast anställning kombinerat med variationen av att arbeta ute hos olika kunder. Vi tillsätter specialister inom allt från teknik, IT och industri till projektledning och affärsstöd – och oavsett uppdrag har du en konsultchef som finns där för dig och din utveckling.
Om rollen
Du kliver in i en samhällsviktig verksamhet där ekonomisk styrning, uppföljning och struktur behöver stärkas i samband med en större organisatorisk förändring. Här får du en central roll i att skapa ordning i ekonomin, bygga tydliga modeller för budget och prognos samt ge chefer bättre beslutsunderlag i vardagen.
Rollen kombinerar analys och genomförande. Du arbetar nära befintliga ekonomiresurser, verksamhetschefer och enhetschefer för att skapa en långsiktigt hållbar struktur som fungerar i praktiken. Fokus ligger på att stärka redovisningen, förbättra uppföljningen och säkerställa att ekonomi blir ett integrerat styrverktyg i hela verksamheten.
Det här är en intressant möjlighet för dig som vill påverka på riktigt, driva förändring hands-on och bygga arbetssätt som gör skillnad i en komplex verksamhet med stor samhällspåverkan.
ArbetsuppgifterDu analyserar nuläget och kvalitetssäkrar den ekonomiska strukturen genom att identifiera och korrigera felaktiga konteringar och ekonomiposter.
Du säkerställer att intäkter och kostnader redovisas korrekt, inklusive hantering av särskilda poster.
Du etablerar och förankrar en fungerande process för budget, löpande prognos och månadsvis uppföljning.
Du tar fram enhetliga budget- och uppföljningsmallar som ger chefer ett konkret stöd i styrning, analys och beslut.
Du utvecklar underlag som gör det lättare att följa upp avvikelser tidigt och omsätta analys till åtgärder på rätt nivå i verksamheten.
Du stöttar verksamhetsledning och chefer med modeller, arbetssätt, analysstöd och löpande dialog i ekonomiska frågor.
Du analyserar och vidareutvecklar resursfördelningsmodellen mellan myndighet och utförarverksamhet, med fokus på principer, struktur och praktisk tillämpning.
Du bidrar till att forma funktion, roller och arbetssätt som gör att verksamheten långsiktigt kan bära strukturen vidare.
Du sammanför befintliga budgetstrukturer till en gemensam modell och anpassar ekonomi, uppföljning och ansvar till ett nytt organisationsträd.
KravMinst 4 års arbetslivserfarenhet inom aktuellt område.
Minst 4 års erfarenhet som ekonom, controller och/eller ekonomichef.
Dokumenterad erfarenhet av skapande av ekonomisk struktur i nära samverkan med offentliga verksamheter.
Dokumenterad erfarenhet av införande av budget- och prognosprocesser.
Dokumenterad erfarenhet av resursfördelningsmodeller.
Stark operativ förmåga, där du driver arbetet framåt och inte stannar vid analys.
Hög pedagogisk och kommunikativ förmåga.
MeriterandeErfarenhet från socialtjänst och/eller äldreomsorg.
Vi erbjuderFast anställning hos Avaron AB
Tjänstepension
Friskvårdsbidrag på 5 000 kr per årSå ansöker du
Vi tillsätter löpande – sök gärna så snart du kan. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7967089-2069645". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Avaron AB
(org.nr 559175-4279), https://jobs.avaron.se
Kinna Resecentrum (visa karta
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511 54 KINNA Jobbnummer
9977873