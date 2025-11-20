Ekonom/Controller
Eda kommun , Kommunledningsstaben / Controllerjobb / Eda Visa alla controllerjobb i Eda
2025-11-20
, Årjäng
, Arvika
, Bengtsfors
, Grums
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eda kommun , Kommunledningsstaben i Eda
Välkommen till en kommun med positiv laganda och gränslösa framtidsutsikter! Eda är en kommun med c.a 1000 medarbetare som alla på något sätt arbetar med att ge service till våra medborgare, medarbetare och besökare.
Kommunledningsstaben är ett verksamhetsområde med fokus på stöd och service till våra medarbetare. Inom staben arbetar vi med IT, Ekonomi, HR, Lön, Information och Kommunikation.
Vårt huvudsakliga uppdrag är att se till att våra medarbetare har en trygg och trivsam arbetsplats där alla får vara med. Tillsammans med övriga verksamheter i kommunen arbetar vi aktivt med utveckling av vår organisation med målet att vara en arbetsplats där alla har samma förutsättningar och möjligheter.
Vill du blir vår nya kollega och vara med och skapa goda förutsättningar för våra medarbetare?Publiceringsdatum2025-11-20Arbetsuppgifter
Som ekonom/controller är du en viktig del i ekonomistyrningen på strategisk nivå i kommunen. Rollen innebär att du tillsammans med ekonomichefen och övriga på avdelningen arbetar med att samordna och utveckla processer som säkerställer en god ekonomisk hushållning såväl för våra verksamheter som för våra bolag. Du skapar förutsättningar och möjligheter för alla verksamheter att fokusera på sina huvuduppdrag, utvecklas och nå uppsatta mål och en långsiktig ekonomi i balans. Du rapporterar direkt till ekonomichef och ingår i ekonomiavdelningens team.
Ditt arbete är både strategiskt och operativt, med en nyckelroll att driva, utveckla arbetet framåt. Vi erbjuder dig en självständig och utvecklande roll, där du får möjlighet att arbeta tillsammans med engagerade kollegor.
I din roll som ekonom/controller kommer du att arbeta med ekonomi- och verksamhetsuppföljning där den här tjänsten riktar sig främst till de verksamheter som kommunens Bildningsnämnd ansvarar för - bland annat förskola, fritidshem, grundskola och gymnasie- och vuxenutbildning.
Du fungerar som ett stöd till kommunens verksamheter tillsammans med övriga specialistfunktioner.
Som ekonom/controller arbetar du med omvärldsanalys, budget, resultat- och måluppföljning, bokslut och prognos. Riktade statsbidrag är vanligt förekommande och här har du en viktig roll tillsammans med verksamheten kring bevakning, uppföljning och återredovisning.
Du arbetar också med andra vanligt förekommande arbetsuppgifter på en ekonomiavdelning.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ekonomisk utbildning på högskole-/universitetsnivå eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är meriterande med erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete, gärna i offentlig verksamhet samt erfarenhet av att jobba i Visma Affärslösningar.
Arbetet innebär kontakter med politiker, medborgare, chefer/medarbetare, leverantörer samt andra kommuner vilket ställer krav på samarbetsförmåga och flexibilitet. En god kommunikationsförmåga i såväl tal som skrift är personliga egenskaper som värdesätts.
Du är självgående och initiativrik samt har god IT-kunskap. B-körkort är meriterande.
Vi kommer lägga stor vikt vid din personliga lämplighet.
ÖVRIGT
Vår verksamhet bygger på visionen om att vara en positiv gränskommun där människor möts präglad av samverkan, starkt näringsliv och med ambitionen att utvecklas. Vi arbetar aktivt med jämställdhet och värdesätter mångfald både som kommun och som arbetsplats.
Vi erbjuder glada arbetslag, positiva arbetsplatser och goda personalförmåner för dig som anställd! Ersättning
Enligt avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C290044". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eda kommun
(org.nr 212000-1769) Arbetsplats
Eda kommun , Kommunledningsstaben Kontakt
Ekonomichef
Martin Bollner martin.bollner@eda.se 0727320281 Jobbnummer
9613438