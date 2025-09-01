Ekonom/Controller
Skurups kommun, Ekonomienheten / Controllerjobb / Skurup Visa alla controllerjobb i Skurup
2025-09-01
, Svedala
, Ystad
, Sjöbo
, Trelleborg
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Skurups kommun, Ekonomienheten i Skurup
Skurups kommun har drygt 17 000 invånare och ligger naturskönt på den skånska sydkusten, med utmärkta kommunikationer till Malmö, Ystad, Lund och Köpenhamn. I vår kommun bor invånarna i lugnet, med staden runt knuten. Det lokala näringslivet blomstrar och inflyttningen till kommunen ökar.
1 200 medarbetare håller dagligen hjulen snurrande, med fullt engagemang för medborgarnas bästa. Hos oss är du med och bygger en attraktiv kommun där dialog, öppenhet och gott bemötande genomsyrar organisationen. Vi är stolta över våra korta beslutsvägar. Tillsammans gör vi skillnad!
Skurups vision 2045: Med hjärta och engagemang för livskvalitet, trygghet och utveckling skapar vi platsen där vi lever, verkar och växer - tillsammans. Skurups kommun är platsen för det goda livet.
Skurups kommun är en äkta kommunkoncern med fyra dotterbolag som i huvudsak hanteras från den centrala ekonomienheten. Vi söker nu en erfaren, kvalificerad och kommunikativ ekonom/controller som vill vara med på vår utvecklingsresa mot nya arbetssätt. På ekonomienheten är vi 12 medarbetare.Publiceringsdatum2025-09-01Arbetsuppgifter
Vi erbjuder ett utmanande och intressant arbete med att i huvudsak utgöra kvalificerat stöd till Skol- och utbildningsförvaltningen. Förvaltningen ansvarar för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem, anpassad grundskola, vuxenutbildning, gymnasieskola, anpassad gymnasieskola och kultur- och fritid. Du kommer ingå i ett team bestående av två ekonomer som arbetar tätt tillsammans mot förvaltningen.
Ditt uppdrag omfattar främst:
* ansvara för, leda och stödja förvaltningens budget-, prognos-, uppföljnings- och analysarbete samt därtill hörande löpande redovisning, uppbokningar och bokslutsarbete m.m.
* sammanhålla förvaltningens målstyrning och interna kontroll
* bereda, rapportera och föredra ärenden till förvaltningsledningen och till skol- och utbildningsutskottet
* delta i eller leda utvecklingsprojekt och utredningsuppdrag inom ekonomifunktionen
* delta i övriga förekommande uppgifter som ingår i ekonomienhetens uppdrag
Du ingår i ekonomienheten och arbetar nära enhetens övriga medarbetare. Du utgör ett naturligt bollplank som sakkunnig inom ditt ansvarsområde. Enheten leds av ekonomichefen och består av 12 medarbetare. Du bidrar till en gemenskap där vi skickliggör varandra och där vi tar ansvar för att stötta och stärka varandra på resan med ständig utveckling.Kvalifikationer
Vi söker dig med väl dokumenterade kunskaper och flerårig erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete i liknande roll. Du är en kommunikativ person med relevant högskoleutbildning eller annan utbildning i kombination med erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant. Du har god IT-vana och är skicklig användare av Officepaketet. Vidare har du mycket goda kunskaper i svenska såväl i tal som i skrift.
Vi ser gärna att du har goda kunskaper vad avser personalekonomi och att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation. Har du även erfarenhet av att arbeta med skolverksamhet, resursfördelningsmodeller och av kvalificerat nyttjande av Raindande och QlikSense ses det som meriterande.
Personliga egenskaper:
För att lyckas i din roll tror vi att du trivs i en omgivning som förändras och utvecklas. Du är lösningsfokuserad, har en utpräglad servicekänsla och ett resultatinriktat arbetssätt. Du arbetar utifrån ett helhetsperspektiv, är driven och beredd att ta dig an nya arbetsuppgifter.
Du har ett uppmuntrande, coachande och inkluderande förhållningssätt. Då du kommer ingå i ett team som arbetar tätt tillsammans är det viktigt att du har en god kommunikativ förmåga och lätt för att samarbeta. Vidare har du god pedagogisk framtoning och kan redogöra för komplexa ekonomiska samband på ett enkelt och tydligt sätt.
Du tillför positiv energi och bidrar med ett nyskapande tänk och har ett starkt och nyfiket driv i att förbättra, förenkla och effektivisera.
Stor vikt kommer att läggas vid dina personliga egenskaper och tidigare uppnådda resultat.
Är du den vi söker? Då välkomnar vi dig till vårt gäng, där vi ger och tar för att tillsammans lösa våra uppgifter på bästa sätt. I denna rekrytering tillämpas löpande urval, sök redan idag!
I Skurups kommun tillämpas rökfri arbetstid.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Skurups kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Har du beslut om skyddad identitet, kontakta rekryterande chef innan du ansöker till tjänsten.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att erforderliga beslut fattas.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Skurups kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-28 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C273307". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skurups kommun
(org.nr 212000-1082) Arbetsplats
Skurups kommun, Ekonomienheten Kontakt
Tf ekonomichef
Ida Sassarsson ida.sassarsson@skurup.se 0411536022 Jobbnummer
9484134