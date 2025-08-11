Ekonom/administrativt ansvarig till Njurförbundet
Njurförbundet / Ekonomiassistentjobb / Stockholm Visa alla ekonomiassistentjobb i Stockholm
2025-08-11
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Njurförbundet i Stockholm
, Sundbyberg
eller i hela Sverige
Vill du ha en central roll i en mindre ideell organisation med stort hjärta? Är du en fena på siffror och vill använda dina förmågor för en god sak? Välkommen till Njurförbundets kansli i Hornstull!
Njurförbundet söker en engagerad, mångsidig person till tjänsten som ekonom med administrativt ansvar vid förbundskansliet, då nuvarande innehavare snart går vidare till annat arbete. Vi finns i trevliga lokaler på Södermalm i Stockholm. Välkommen med din ansökan senast den 17 augusti.
Huvudsakliga arbetsuppgifter är att sköta löpande ekonomihantering, medlemsregister och bokningar av konferenser och event. Du är också en viktig person för förbundets arbetsgrupper för föräldrar/barn och ungdomar och bistår i planering av deras verksamhet, samt har återkommande kontakter med förtroendevalda i våra 14 regionföreningar. Ett av Njurförbundets ändamål är att stödja forskning, varför arbetet också omfattar uppdrag för Insamlingsstiftelsen Njurfonden. Därtill ingår att tillsammans med generalsekreteraren vara delaktig i långsiktig planering och utveckling av verksamheten. Sammantaget innefattar tjänsten stimulerande, varierande uppgifter i ett stundvis högt tempo.
Ekonomen rapporterar till generalsekreteraren och har även kontakter med förbundsstyrelsen, framför allt förbundskassören.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Bokföring och redovisning för Njurförbundet och Njurfonden.
Löneadministration.
Medlemsregister.
Administration av arvsärenden.
Information till forskare om anslag, samt utbetalning.
Ansökan om projektbidrag till barn- och ungdomsverksamheten.
Bokning av konferenser, läger och andra arrangemang.
Telefon och bevakning av förbundets e-post.
Inköp av kontorsmaterial och dylikt.
Posthantering och materialbeställning.
Vem är du?
Vi söker en driven, ansvarsfull och prestigelös person med god samarbetsförmåga och ordningssinne. Du finner dig till rätta i ett litet team och trivs med omväxlande arbetsuppgifter. Då rollen innebär många kontakter med medlemmar och företrädare för Njurförbundets regionföreningar förutsätts en utåtriktad läggning.
Självständig och driven
Prestigelös
Samarbetsförmåga
Gott ordningssinne
Utåtriktad och serviceminded
Kan uttrycka dig väl i tal och skriftPubliceringsdatum2025-08-11Kvalifikationer
Lägst gymnasieutbildning
Minst två års erfarenhet av redovisning
Löneadministration
Goda IT-kunskaper
Intresse för att modernisera och effektivisera administrativa processer
Meriterande
Erfarenhet från ideell organisation
Erfarenhet av att söka projektbidrag
Vi erbjuder
Tjänsten innebär både gemensamt och självständigt arbete med fokus på ekonomi och administration. Vi satsar på kompetensutveckling och anställda får friskvårdsbidrag och tjänstepension. Njurförbundet har kollektivavtal med Unionen.
I teamet ingår för närvarande fyra personer: generalsekreterare, ekonom, formgivare/webbredaktör och en skribent. Förbundskansliet genomgår nu en omorganisation, där två nyinrättade tjänster ska tillsättas, varpå vi kommer att vara sex personer när den nya organisationen är sjösatt. Vi sitter i hemtrevliga lokaler i Hornstull, nära Tantolunden. Möjlighet finns till distansarbete viss del av tiden. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-08-19 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Njurförbundet
Drakenbergsgatan 6 BV (visa karta
)
117 41 STOCKHOLM Kontakt
Sara Norman 08-546 405 01 Jobbnummer
9453576