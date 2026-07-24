Ekonom
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2026-07-24
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Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut (MBW) bedriver experimentell grundforskning inom molekylär cellbiologi, integrativ biologi och infektions- och immunbiologi. Verksamheten bedrivs på plats i våra laboratorier och kännetecknas både av en internationell miljö och en komplex verksamhet som ställer högra krav på service, noggrannhet och administrativa rutiner. Institutionen tillhör en av de större med ca 180 medarbetare och studenter och den administrativa gruppen som rollen tillhör består idag av 8 medarbetare. Läs mer om MBW på www.su.se/mbw.
Vi söker nu en ekonom för ett vikariat t.o.m. 2027-01-31 med ansvar för ekonomisk projektredovisning och uppföljning samt hantering av fakturor tillsammans med våra två andra ekonomer i den administrativa gruppen.Publiceringsdatum2026-07-24Dina arbetsuppgifter
Rollen är bred och varierande och som ekonom hos oss kommer du att ha en central roll i institutionens verksamhet. Denna anställning är inriktad mot ekonomisk budgetering och uppföljning av forskarnas olika projektportföljer, hantering och kontering av fakturor och andra inom rollen och gruppen förekommande ekonomiska administrativa rutiner i tät kontakt med våra forskare, centrala ekonomiavdelningen och övriga kollegor på institutionen. Huvudsakliga arbetsuppgifter är:
löpande redovisning, budgetering och ekonomisk uppföljning kvartalsvis samt prognoser i våra forskares projektportföljer i tät kontakt med våra forskargruppsledare och övriga kollegor
deltagande i helårsbokslut samt budgetarbete i forskarnas projektportföljer
hantering och kontering samt granskning av fakturor och utlägg
rådgivande när det gäller frågor om utlägg, representation och andra ekonomiska administrativa frågor från forskare och övriga kollegor.
Då vi är en liten arbetsgrupp, förväntas vi även hjälpa till med varandras arbetsuppgifter vid frånvaro och arbetstoppar och även andra administrativa uppgifter inom enheten kan förekomma.
För att trivas i rollen trivs du med att arbeta i en forskningsnära miljö, är självgående och kan prioritera dina arbetsuppgifter utifrån arbetstoppar/behov. Det är också en fördel om du är noggrann som person men flexibel att tänka utanför ramarna när det behövs. Rollen innebär ett nära samarbete med både den administrativa chefen, kollegor i gruppen och forskare på institutionen, vilket ställer krav på ett positivt och lösningsorienterat förhållningssätt och att du som person har lätt att samarbeta med olika roller inom institutionen och kan kommunicera ekonomiska rutiner med enkelhet och tydlighet.Kvalifikationer
Vi söker dig som vill arbeta i en internationell och dynamisk forskningsmiljö med många kontaktytor och som:
är noggrann, självgående, ansvarstagande och trivs i en roll där du arbetar lösningsorienterat och håller ordning med hög integritet och service
talar och skriver flytande på svenska och engelska då många av våra forskare är engelsktalande
har vana av Office 365-paketet
har dokumenterad god samarbetsförmåga
har erfarenhet från arbete med redovisning, fakturering och projektekonomi i forskningsmiljö inom högskola/universitet/regionen eller annan statlig verksamhet
har en utbildning inom redovisning eller motsvarande erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som relevant för anställningen.
Meriterande
Erfarenhet av att arbeta i vårt ekonomisystem Raindance och vårt personalsystem Primula.
Stor vikt kommer att fästas vid de personliga egenskaper som beskrivs i denna annons.
Om anställningen
Anställningen är på heltid och avser ett vikariat till och med 2027-01-31. Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.
Vi erbjuder
Hos oss får du dynamiken i samspelet mellan högre utbildning och forskning som gör Stockholms universitet till en spännande och kreativ miljö. Du arbetar i en internationell miljö och får förmånliga villkor. Universitetet ligger beläget i Nationalstadsparken med goda förbindelser till city.
Stockholms universitet värnar om att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika rättigheter och möjligheter för alla.Kontaktuppgifter för detta jobb
Ytterligare information lämnas av Camilla Håkansson Eldeby, administrativ chef, tfn 08-16 35 09, camilla.eldeby@su.se
. Så ansöker du
Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.
Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Stockholms Universitet
(org.nr 202100-3062), https://www.su.se/
Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Gr (visa karta
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106 91 STOCKHOLM Arbetsplats
Institutionen för molekylär biovetenskap Wenner-Grens institut Kontakt
Saco-S Saco-S saco@saco.su.se 08162000 Jobbnummer
10011151