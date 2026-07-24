Ekonom
Västra Götalandsregionen, Ekonomiservice i Mariestad / Redovisningsekonomjobb / Mariestad Visa alla redovisningsekonomjobb i Mariestad
2026-07-24
, Töreboda
, Götene
, Skövde
, Gullspång
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Ekonom Västra Götalandsregionen, Ekonomiservice i Mariestad
Om verksamheten
Ekonomiservice är Västra Götalandsregionens gemensamma servicecenter inom ekonomi. Som ekonom hos oss får du möjlighet att utveckla både verksamheten och dig själv. Du kommer tillhöra en enhet på drygt 20 personer och enheten utför varierande redovisnings- och administrativa uppdrag beroende på våra kunders önskemål och kan innefatta flera olika sorters uppgifter inom ekonomiområdet.
Om arbetet
Arbetsuppgifterna är varierade och kan växla över tid utifrån verksamhetens behov. De omfattar bland annat:
• Löpande redovisning
• Kontroller och avstämningar
• Månads- och årsbokslut
• Olika typer av redovisningsuppdrag kopplade till våra kunders verksamheter
Du arbetar i en digitaliserad miljö där utveckling av arbetssätt och metoder är en naturlig del av vardagen. Du arbetar tillsammans med kollegor för att ge professionellt stöd till verksamheterna och rollen erbjuder möjligheten att arbeta brett inom ekonomi i en stor organisation. Detta samtidigt som du bidrar till utvecklingen av våra arbetssätt och rutiner. Du trivs i en miljö där du ska vara flexibel, hjälpsam och vill arbeta med löpande förändringar.
Om dig
Vi söker dig som har högskoleexamen inom ekonomi. Meriterande om du har erfarenhet av ekonomiarbete, gärna från offentlig sektor, och trivs i en roll där du får kombinera analys, problemlösning och samarbete.
Vi ser att du har:
God analytisk förmåga och ett genuint intresse för att förstå, förbättra och utveckla arbetssätt
Förmåga att planera, organisera och prioritera ditt arbete på ett självständigt sätt
En prestigelös inställning och god samarbetsförmåga
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
Goda kunskaper i Officepaketet, särskilt Excel
Rekryteringsprocessen
I den här processen efterfrågar vi inget personligt brev utan vi vill i stället att du besvarar ett antal frågor i samband med att du registrerar din ansökan. Vi uppskattar att du formulerar dig på ett sätt som visar på ditt personliga sätt att skriva och kommunicera.
Efter sista ansökningsdag kommer vi att kontakta de kandidater som är aktuella vidare i processen utifrån ansökan och urvalsfrågor.
Vårt erbjudande
Som en av Sveriges största fastighetsförvaltare kan vi erbjuda dig goda karriär- och utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du chansen att utföra ett meningsfullt arbete för samhället och bidra till hållbara miljöer. Tillsammans med kompetenta och inspirerande kollegor är du en del av en verksamhet som ständigt utvecklas. Hos oss har du som medarbetare inflytande över din arbetssituation, känner trygghet och delaktighet.
Varmt välkommen med din ansökan senast 9 augusti intervjuer planeras under vecka 34.
Fastighet, stöd och service är Västra Götalandsregionens egen serviceorganisation och fastighetsförvaltare som ser till att saker fungerar som de ska. Vi tar bland annat hand om fastigheters drift, ser till att alla anställda får lön, att lokaler städas och att uppdrag inom regionen bemannas med specialistkompetens. Vi vill arbeta nära dem vi stödjer för vi tror att tillsammans kan vi göra skillnad. Med öppenhet och fokus på utveckling och samarbete verkar vi för ett gott liv i Västra Götalandsregionen.
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-07-24Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
Regionens hus (visa karta
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462 80 MARIESTAD Arbetsplats
Västra Götalandsregionen, Ekonomiservice i Mariestad Jobbnummer
10010478