Ekonom
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) / Redovisningsekonomjobb / Umeå Visa alla redovisningsekonomjobb i Umeå
2026-07-23
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Institutionen för vilt, fisk och miljö
Är du serviceinriktad, analytisk och lösningsorienterad? Är du nyfiken, intresserad av djur och natur och vet att du skulle trivas i en internationell, lärande miljö? Då kanske jobbet som ekonom hos oss på Vilt, fisk och miljö är något för dig!
Om jobbet
Som ekonom kommer du ansvara för institutionens övergripande ekonomiarbete och verka som beslutstöd till prefekten. VFM har ca 75 % externfinansiering med många kontrakt och finansiärer att hantera utifrån de regler som gäller för universitetet som statlig myndighet såväl som för respektive finansiär. I ditt arbete samarbetar du nära med prefekten och övriga administratörer, samt att du verkar för en effektiv ekonomiadministration.
Huvudsakliga arbetsuppgifter:
Uppföljning av institutionens ekonomi
Stöd i verksamhetsplaneringen
Stötta prefekten med underlag och analyser
Planera, samordna och sammanställa budgetarbetet på institutionsnivå
Ansvara för institutionens kvartals och årsbokslut
Göra löpande avstämningar och prognoser
Stötta forskarna med projektekonomi, projektbudgetering och rapportering
Agera som ett första stöd i inköps- och avtalsfrågor
Din bakgrund Publiceringsdatum2026-07-23Kvalifikationer
Akademisk examen med ekonomisk inriktning. Du ska ha kunskap om administrativa system och Excel som arbetsredskap. Som statlig myndighet ställs höga krav på kunskaper i svenska, men institutionen är även en internationell arbetsplats vilket ställer krav på goda kunskaper i engelska.
Meriterande är tidigare arbete med projektekonomi, projektuppföljning gentemot olika finansiärer (t ex EU), erfarenhet av arbete med ekonomi i offentlig sektor och speciellt högskolevärlden, samt kunskap om upphandling (LOU) och erfarenhet av att läsa och tolka avtal. Ytterligare meriterande är erfarenhet av de administrativa systemen Agresso (UBW), Proceedo och Primula.
I arbetet har du kontakt med många människor så dina personliga egenskaper såsom förmåga att samarbeta, ge god service och arbeta strukturerat är särskilt viktiga. Du har lätt för att anpassa dig till nya förutsättningar, är analytisk och noggrann. Vi uppskattar initiativförmåga och ansvarstagande.
Vad kan vi erbjuda dig?
I rollen som ekonom och beslutstöd får du en bred och varierande roll där du gör skillnad för verksamheten. Du kommer att ha många kontaktytor och få en mycket god inblick i verksamheten. På VFM blir du del av en spännande verksamhet med tydligt miljöfokus.
Intervjuer kommer ske löpande så vänta inte med din ansökan!Om företaget
Vilka är vi?
SLU löser riktiga problem, för en levande värld – och vi utmanar etablerad kunskap genom kritiskt tänkande och ett nyfiket, öppet perspektiv. Vår verksamhet omfattar växter, djur och människor i hela världen.
Vår utgångspunkt är ofta den gröna sektorn med koppling till skog-, jord-, och vatten. VFM:s verksamhet är bärande delar av SLUs strävan att vara ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper. VFM bidrar till visionen genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Vår verksamhet påverkar och berör.
Mer information om institutionen: https://www.slu.se/om-slu/organisation/institutioner/vilt-fisk-miljo/
Läs mer om våra förmåner och hur det är att jobba vid SLU på https://www.slu.se/om-slu/jobba-pa-slu/
Placering:
SLU, Umeå
Anställningsform:
Tillsvidareanställning. SLU tillämpar provanställning.
Omfattning:
100%Tillträde
Snarast enligt överenskommelse.Så ansöker du
Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan senast 2026-08-20.Facklig kontakthttps://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/
Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har en nyckelroll i utvecklingen för hållbart liv, grundad i vetenskap och utbildning. Genom vårt fokus på samspelen mellan människa, djur och ekosystem och ett ansvarsfullt brukande av naturresurserna bidrar vi till en hållbar samhällsutveckling och goda livsvillkor på vår planet. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. SLU har drygt 4000 medarbetare, 6000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över 4,5 miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden. Vi arbetar för en jämställd och inkluderande arbetsmiljö där öppna samtal mellan människor med olika erfarenheter lägger grunden för vetenskaplighet, kreativitet och utveckling. Vi välkomnar därför personer med olika bakgrunder och perspektiv att söka den aktuella anställningen. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Sveriges Lantbruksuniversitet
(org.nr 202100-2817), https://www.slu.se/
Skogsmarksgränd (visa karta
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907 36 UMEÅ Arbetsplats
Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) Kontakt
Prefekt
Anders Alanärä anders.alanara@slu.se +46907868215 Jobbnummer
10009714