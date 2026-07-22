Ekonom
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2026-07-22
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Senior Redovisningsekonom till Hedda
Är du en trygg redovisningsekonom som trivs i en koordinerande roll? Vill du kombinera operativt finansiellt arbete med personalansvar? Då kan det vara dig vi söker.
Om rollen
Som Senior Redovisningsekonom hos oss på Hedda har du det övergripande ansvaret för vår ekonomifunktion. Du arbetar både strategiskt och operativt för att säkerställa hög kvalitet i vår finansiella rapportering. Tjänsten är på 80%.
En central del av tjänsten är löpande bokföringen, faktureringen och vidarefaktureringen. Ditt uppdrag blir att stötta, prioritera och kvalitetssäkra arbetet i teamet. Vi har i nuvarande en medarbetare inom redovisning på plats i organisationen.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Upprättande av månads-, kvartals- och årsbokslut.
Ansvar för månadsrapportering och analys.
Hantering av leverantörsfakturor och fakturering.
Säkerställa korrekt hantering av moms (vår verksamhet är till största del momsbefriad, men viss momspliktig försäljning förekommer).
Fakturering, Vidarefakturering
Vem är du?
Vi söker dig som är självgående, noggrann och pedagogisk i ditt ledarskap. Du har en god förmåga att strukturera upp processer och ser till att deadlines hålls med hög precision.Publiceringsdatum2026-07-22Kvalifikationer
Några års erfarenhet av kvalificerat redovisningsarbete.
Erfarenhet av att självständigt upprätta bokslut och finansiella rapporter.
God förståelse för momsregler, gärna i verksamheter med blandad omsättning.
Tidigare erfarenhet av personalansvar eller arbetsledning är starkt meriterande.
Det är ett stort plus om du har:
Erfarenhet av att arbeta i Fortnox.
Bakgrund från vårdsektorn eller liknande verksamhet, vilket ger dig en snabbare startsträcka hos oss.
För att söka till tjänsten skickar du ditt CV, personligt brev. Lönespann 45 000 - 50 000. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09
E-post: tony.borg@heddahector.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ekonom". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Hedda & Hector AB
(org.nr 559298-1954)
Riddargatan 1 (visa karta
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114 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Hedda Care Jobbnummer
10009533