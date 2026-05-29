Ekonom
2026-05-29
ÖVERTORNEÅ KOMMUN SÖKER EKONOM
Vill du ha ett meningsfullt arbete där du bidrar till samhällets utveckling - och samtidigt ha balans mellan arbete och fritid?
Hos oss får du en viktig roll i en mindre organisation med nära samarbete och möjlighet att påverka. Publiceringsdatum2026-05-29Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Övertorneå kommun.
Tillträde enligt överenskommelse, gärna under augusti.
Provanställning kan komma att tillämpas.
Om arbetsplatsen
Ekonomienheten ger stöd och service till kommunens verksamheter, medborgare och politiska organisation. Vi arbetar med redovisning, uppföljning, budget, finans och inköp. Enheten har även en viktig roll i att säkerställa kvalitet, efterlevnad av lagar och riktlinjer samt utveckling av arbetssätt och styrning. Dina arbetsuppgifter
Medverkan i budget- och bokslutsarbete
Stöd till verksamheter i budgetering, uppföljning och prognoser
Genomföra analyser, utredningar och ta fram rapporter
Delta i utveckling av ekonomiska processer och resursfördelningsmodeller
Fungera som internkonsult och ge råd i ekonomifrågor
Medverka i informations- och utbildningsinsatser Kvalifikationer
Ekonomexamen från högskola eller motsvarande utbildning/erfarenhet
Några års arbetslivserfarenhet inom ekonomi (meriterande)
Erfarenhet av ekonomistyrning, gärna inom kommunal verksamhet (meriterande)
God vana av att arbeta i Excel
God IT-vana - vi arbetar bland annat i Visma och Stratsys
Vi är förvaltningskommun för finska och meänkieli och det är därför positivt om du kan något av dessa språk. Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen tror vi att du är analytisk, strukturerad och noggrann. Du är serviceinriktad och lösningsfokuserad samt har god samarbetsförmåga. Du tar egna initiativ, är nyfiken och bidrar aktivt till att utveckla arbetssätt och processer. Du har också god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift.
Vi erbjuder
Möjlighet till distansarbete upp till en dag per vecka, när verksamheten tillåter.
Friskvårdsförmån/friskvårdsbidrag
Ett meningsfullt arbete där du bidrar till kommunens utveckling
En arbetsplats med nära samarbete och korta beslutsvägar
Upplysningar: Lämnas av Ekonomichef Elenor Lejon, tfn +46 70-628 05 78 e-post: elenor.lejon@overtornea.se
Fackliga företrädare: Johanna Huhtasaari, Ordförande Övertorneå avdelningen +46 73-029 38 79 johanna.huhtasaari@overtornea.se
Övrigt: Denna tjänst kan komma att säkerhetsprövas i enlighet med säkerhetsskyddslagen. Vi har tobaksfri arbetstid. Vi undanber oss alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annons.
Mer om Övertorneå
Övertorneås samhällsservice och geografiska läge ger möjlighet att ägna dig åt sådant du vill, inte sådant du måste. Bara för att nämna några fördelar med vår kommun så har vi en enda rondell på 250 000 hektar, kollektivtrafiken är nästan gratis och vi utsågs till Sveriges bästa skolkommun 2020 och 2021 samt https://overtornea.se/stod-omsorg/arets-ehalsokommun-2024/!
Förutsättningarna för att du ska trivas tror vi alltså är väldigt goda! Sugen på att flytta hit? Kolla in https://www.hejhemby.com/.
Genom detta projekt kan du som vill flytta till Övertorneå få hjälp med att förverkliga din dröm.
Vi verkar för en jämställd arbetsplats där vi ser mångfald som en styrka. Därför ser vi gärna sökande som bidrar till detta.
Ansökan: Välkommen med din ansökan senast 29 juni 2026. Du kommer att få en bekräftelse på att din ansökan kommit in. Skulle du inte motta en sådan bekräftelse ber vi dig att kontakta oss på bemanning@overtornea.se
Sista dag att ansöka är 2026-06-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Övertorneå Kommun
(org.nr 212000-2700), https://overtornea.se/
Tingshusvägen 2 (visa karta
)
957 85 ÖVERTORNEÅ Arbetsplats
Övertorneå Kommun Kontakt
Johanna Huhtasaari johanna.huhtasaari@overtornea.se +4692772000
