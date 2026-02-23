Ekonom
Jurek Recruitment & Consulting AB / Organisationsutvecklarjobb / Mölndal Visa alla organisationsutvecklarjobb i Mölndal
2026-02-23
, Göteborg
, Partille
, Härryda
, Kungsbacka
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Jurek Recruitment & Consulting AB i Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Kungsbacka
, Lerum
eller i hela Sverige
Vi söker en ekonom för ett konsultuppdrag för brett ekonomiarbete: ekonomisk uppföljning och analys samt budget-, prognos- och bokslutsarbete. I din roll kommer du stödja förvaltningen och bidra med utvecklingsarbete i ekonomiprocesserna.
Uppdraget förväntas starta omgående och löpa i sex månader med möjlighet till förlängning. Är du tillgänglig omgående och har relevant erfarenhet- läs vidare och sök uppdraget nu!
Exempel på arbetsuppgifter
Säkerställa god ekonomisk uppföljning, kontroll och kvalitet
Ta fram resultatrapporter, analyser och beslutsunderlag
Vara ett aktivt stöd i budget-, prognos- och bokslutsarbete
Genomföra ekonomiska utredningar och fördjupade analyser
Delta i gemensamma ekonomiprocesser och utvecklingsarbete inom förvaltningen och staden
Din bakgrund, erfarenhet och kompetens
Högskoleexamen inom ekonomi eller motsvarande utbildning som bedöms likvärdig
Erfarenhet av kvalificerat redovisnings- och controllerarbete
Mycket god förmåga att uttrycka dig på svenska i tal och skrift
God systemvana och erfarenhet av arbete i ekonomisystem
Erfarenhet av ekonomi inom kommunal verksamhet är meriterande.
Du erbjuds
Konsultuppdrag på 6 månader med möjlighet till förlängning. Heltid. Start: omgående.
Ansökan
För frågor om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta ansvarig konsultchef Livija Bekkhus på telefon: 076 002 69 85 eller alternativt via email livija.bekkhus@jurek.se
.
Vänligen notera att vi inte tar emot ansökningar via email.
Jurek är en specialiserad partner inom rekrytering och konsultuthyrning som hjälper företag att hitta rätt kompetens inom Finance, Legal & Compliance, Banking & Insurance, HR och Business support. Vårt erfarna team kombinerar branschkunskap med ett starkt nätverk för att skapa träffsäkra och hållbara matchningar. Vi arbetar långsiktigt, personligt och med hög kvalitet, för att skapa bästa möjliga upplevelse för både kunder och kandidater. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7276553-1855903". Arbetsgivare Jurek Recruitment & Consulting AB
(org.nr 556694-5324), https://jobb.jurek.se
Masthamnsgatan 1 (visa karta
)
413 29 GÖTEBORG Arbetsplats
Jurek Jobbnummer
9757504