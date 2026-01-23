Ekonom
Vill du arbeta nära företagsledning och ekonomichef i en internationell koncern?
Nu söker vi en kvalificerad ekonom som vill ta en central roll i vårt moderbolag och samtidigt bidra till koncernens fortsatta utveckling.
Om rollen
Som MCT Brattbergs nya medarbetare inom ekonomi kommer du att arbeta tätt tillsammans med ekonomichefen i både moderbolag och koncern. Huvudsakligen kommer din tjänst vara riktad mot moderbolaget.
Du får en nyckelposition inom redovisning, ekonomistyrning och rapportering, med stora möjligheter att påverka arbetssätt och processer.Publiceringsdatum2026-01-23Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för moderbolagets bokföring
Upprätta moderbolagets årsredovisning och delta i arbetet med koncernens årsredovisning
Arbeta med budget, prognoser och ekonomiska analyser i både moderbolag och på koncernnivå.
Stötta ledning och ekonomichef med beslutsunderlag, redovisningsfrågor och strategiska initiativ
Bidra till att utveckla och effektivisera ekonomiprocesser och rutiner inom koncernenKvalifikationer
Vi söker dig som:
Har examen som civilekonom med inriktning redovisning och ekonomistyrning (examensbevis kommer att efterfrågas).
Erfarenhet från koncernredovisning och revision är meriterande
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har en strukturerad och analytisk arbetsstil samt ett intresse för både detaljer och helhetDina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Självständig och ansvarstagande
Noggrann med god analytisk förmåga
Kommunikativ och trygg i att arbeta nära ledning
Förbättringsorienterad och intresserad av att utveckla arbetssätt och processer
Vi erbjuder
Hos MCT Brattberg får du:
En nyckelroll i ett internationellt bolag med tydligt affärsfokus
Nära samarbete med ekonomichef och företagsledning
Möjlighet att arbeta både operativt och strategiskt
En utvecklande tjänst i en stabil koncern med lång historia och långsiktiga ambitioner Så ansöker du
