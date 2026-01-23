Ekonom

MCT Brattberg AB / Redovisningsekonomjobb / Karlskrona
2026-01-23


MCT Brattberg AB
Vill du arbeta nära företagsledning och ekonomichef i en internationell koncern?
Nu söker vi en kvalificerad ekonom som vill ta en central roll i vårt moderbolag och samtidigt bidra till koncernens fortsatta utveckling.
Om rollen
Som MCT Brattbergs nya medarbetare inom ekonomi kommer du att arbeta tätt tillsammans med ekonomichefen i både moderbolag och koncern. Huvudsakligen kommer din tjänst vara riktad mot moderbolaget.
Du får en nyckelposition inom redovisning, ekonomistyrning och rapportering, med stora möjligheter att påverka arbetssätt och processer.

Dina arbetsuppgifter
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för moderbolagets bokföring
Upprätta moderbolagets årsredovisning och delta i arbetet med koncernens årsredovisning
Arbeta med budget, prognoser och ekonomiska analyser i både moderbolag och på koncernnivå.
Stötta ledning och ekonomichef med beslutsunderlag, redovisningsfrågor och strategiska initiativ
Bidra till att utveckla och effektivisera ekonomiprocesser och rutiner inom koncernen

Kvalifikationer
Vi söker dig som:
Har examen som civilekonom med inriktning redovisning och ekonomistyrning (examensbevis kommer att efterfrågas).
Erfarenhet från koncernredovisning och revision är meriterande
Har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Har en strukturerad och analytisk arbetsstil samt ett intresse för både detaljer och helhet

Dina personliga egenskaper
För att lyckas i rollen ser vi att du är:
Självständig och ansvarstagande
Noggrann med god analytisk förmåga
Kommunikativ och trygg i att arbeta nära ledning
Förbättringsorienterad och intresserad av att utveckla arbetssätt och processer

Vi erbjuder
Hos MCT Brattberg får du:
En nyckelroll i ett internationellt bolag med tydligt affärsfokus
Nära samarbete med ekonomichef och företagsledning
Möjlighet att arbeta både operativt och strategiskt
En utvecklande tjänst i en stabil koncern med lång historia och långsiktiga ambitioner

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
Klicka på denna länk för att göra din ansökan

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
MCT Brattberg AB (org.nr 556027-8102)
Lyckeåborg (visa karta)
371 92  KARLSKRONA

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Arbetsplats
Mct Brattberg AB

Jobbnummer
9700836


 

