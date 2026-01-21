Ekonom - Samordning och resursplanering
2026-01-21
Denna övergripande tjänst kräver många viktiga kompetenser och besitter man dem har man ett spännande arbete framför sig. Variationen och bredden av uppgifter passar den som vill ha utmaningar, har förmåga att hålla ihop processer, ser en utmaning i komplexiteten av uppgifter. Låter det intressant? Då ska du läsa vidare och söka tjänsten redan idag!
Tjänsten finns i enheten "samordning och resursplanering" inom avdelning hemkommun i utbildningsförvaltningen. Där finns också uppgifter inom tillsyn av förskolor, beslut av skolskjuts och andra övergripande frågor på hemkommunnivå. Där arbetar idag 17 personer. De arbetar i ändamålsenliga lokaler i stadshuset centralt i Uppsala. De verkar i en ABW-miljö där flexibilitet i tänkande kring var man bäst arbetar är en del av det dagliga arbetet. Inom enheten arbetar vi på plats i stadshuset men det finns möjlighet att arbeta på distans vissa dagar i veckan. Inom Uppsala kommun har vi möjlighet att arbeta utifrån tillitsbaserad ramtid
Beskrivning av arbetsuppgifter
Som ekonom kommer du att arbeta med månatlig resursfördelning till alla verksamheter inom utbildningsförvaltningen och vara den som ansvarar för att hålla ihop ersättningsprocessen. Det innebär att se helheten av systemen och ha koll på vilka som använder data ur dem och se användarnas behov i samband med det. Det ingår att ha övergripande koll av system och processer men också praktisk registrering i systemen. Att ha en överblick av hur processerna fungerar - allt ifrån input i systemen till utbetalning och redovisning.
Tillsammans med tre andra medarbetare som är verksamma inom resursfördelning ansvarar ni för ersättningar och uppföljning av nya prismodeller som ska hanteras inom ersättningscykeln. Att ha kommunikation med verksamheter inom förskola och skola för att säkerställa att det finns en god förståelse för vad man ersätts för är en viktig del av arbetet. Du följer upp ersättningar och utbetalningar i nära samarbete med ekonomer från ekonomistaben i Uppsala kommun. Det ingår att bidra med ekonomisk kompetens vid framtagandet av underlag och dokument. Du kommer självständigt bedöma främst ekonomiska underlag för att vidare kunna problematisera frågor högre upp i organisationen.
Det ingår att säkerställa underlag i nära samverkan med rektorer, it-avdelning, ekonomiavdelning med flera. Att agera spindel i nätet för utbildningsförvaltningen kring att förtydliga politiska beslut och omvandla dem till ersättningar ut till verksamheter inom förskola och skola. Att självständigt ansvara för en del av ersättningar - förskola, grundskola, gymnasieskola eller interkommunala ersättningar.
Vi arbetar i IST och Regional samverkan (RS). Publiceringsdatum2026-01-21Kvalifikationer
Vi söker dig som har högskoleexamen inom ekonomi samt några års erfarenhet inom yrket. För att lyckas i arbetet behöver du ha erfarenhet av att sammanfatta komplexa underlag och utredningar och av att sammanställa ekonomiska underlag för en bredare grupp. Arbetet kräver att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift. Du behöver även ha god kunskap om redovisning (resultaträkning, kontering, komplex objektplan, uppföljning och analys). Goda kunskaper i Microsoft 365 (Office-paketet) och förmåga att på ett snabbt och skickligt sätt kunna använda program som excel. Använda system på ett smart sätt som förenklar arbetet och på ett tydligt sätt åskådliggör underlag för målgrupper är en förutsättning för tjänsten.
Vi ser gärna att du har kunskaper i IST och Regional samverkan (RS) och kännedom om hur systemen fungerar och hänger ihop med den ekonomiska redovisningen. Om du har erfarenhet av att arbeta med resursfördelning till förskolor och skolor är det meriterande.
Som person är du trygg, stabil och har självinsikt. Du har en mycket god samarbetsförmåga och en god förmåga att på ett pedagogiskt sätt beskriva svåra processer för många olika medarbetargrupper. Vidare planerar och organiserar du ditt arbete på ett effektivt sätt och har lätt för att se möjligheter med nya idéer. Du förstår ekonomiska samband och de faktorer som leder till en verksamhet med ekonomi i balans. Jobbet passar dig som är bra på att skapa engagemang och delaktighet
Upplysningar
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen, kontakta: Outi Ceder, enhetschef, 018-727 77 86.
Fackliga företrädare: Akademikerförbundet SSR, Camilla Ahlsén Hoff, 018-727 24 34 Vision, Lena Carlberg, 018-727 53 17.
Har du frågor gällande registrering av din ansökan, kontakta område rekrytering: 018-727 68 24.
I din ansökan ska du ange medborgarskap. Om du inte är medborgare i Sverige, EU, EES eller Schweiz måste du också kunna styrka att du har ett giltigt arbetstillstånd eller är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd. Anställning kan ske först efter kontroll av arbetstillstånd, vilket krävs enligt utlänningsförordningen.
En anställning hos Uppsala kommun kan komma att innebära en krigsplacering. Ersättning
