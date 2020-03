Ekonom - Inlead Automation AB - Find By Anna AB - Ekonomiassistentjobb i Gislaved

InLead Automation AB har sedan starten 2013 haft en stark tillväxt och under förra året flyttade vi vår verksamhet till större och helt ändamålsenliga fräscha lokaler i Anderstorp på totalt 2000 kvm. Hos oss har vi alla beståndsdelar under samma tak för att bygga kostnadseffektiva automations- och maskinlösningar. Vi har ett nära samarbete med maskinhandlare inom såväl metall som plastindustri.Vårt fokus ligger på maskinbetjäning och hantering med hjälp av industrirobotar från de största fabrikaten i världen samt portalrobotar från FRAi. Våra lösningar säljs främst i Sverige men också i övriga världen. InLead har idag 14 anställda. www.inlead-automation.se En kund beskrev arbetskulturen på InLead med tre ord - GLÄDJE - KOMMUNIKATION - TILLGÄNGLIGHET.Det ser vi som ett gott betyg!Med en stark utveckling bygger vi laget vidare för fortsatt framgång. Vi ser alla hos oss som nyckelpersoner! Fram till nu har vi tagit hjälp av en extern konsult inom området ekonomi men i takt med vår starka tillväxt ser vi en stor fördel i att ha tillgång till denna funktion i huset. Beroende på din bakgrund och erfarenhet så anpassar vi fortsatt det externa stödet och du kommer få en djupare introduktion i övergången. För dig som önskar så finns det stora möjligheter att forma och påverka tjänstens långsiktiga innehåll. Ditt fokus är ekonomi men vi ser att arbetets karaktär spänner ganska brett då vi har ett behov av stödjande insatser även inom andra administrativa uppgifter. Du får gärna vara med och tycka till här!Några av de prioriterade områden är;Fakturering & inbetalningarRegistrering av leverantörsfakturor & utbetalningarLöpande bokföring & avstämningarLönehanteringMomsredovisning etcHR - Personaladministrativt stödDelaktighet & framtagning av efterkalkylerLeveransbesked till kundFraktadministration etc.I samarbete med vår revisor kommer vi överens om hur mycket som kan görs klart gällande underlag till bokslut osv. Vi arbetar idag i VISMA. Du som har intresse och kunskap får gärna arbeta vidare med att sätta rutiner och utveckla möjligheterna till digitalisering i de administrativa processerna för framtidens möjligheter.DIN PROFILVi söker dig som har ett antal års erfarenhet från arbete med ekonomi. Du trivs i en roll som kräver initiativförmåga och du är van vid att arbeta målinriktat och strukturerat. I mötet med andra är du prestigelös och pedagogisk med god förmåga att uttrycka dig och skapa relationer. Med ett starkt personligt engagemang och sunt förnuft kommer du kunna påverka både din egen och företagets utveckling! Önskar du arbeta deltid kan vi diskutera det.KONTAKTI denna rekrytering samarbetar InLead med FindMood. Ansvarig rekryterare är Anna Andersson tel: 070- 894 11 01.Du ansöker till tjänsten på www.findmood.se - senast 29 mars.Varaktighet, arbetstid2020-03-10Enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2020-03-29