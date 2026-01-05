Ekonimichef till Interlift - En del av Alimak Group
Är du redo att ta nästa steg i karriären och vara med och forma framtiden i ett väletablerat och välmående företag? Interlift, specialister på lyftlösningar och service, har nyligen blivit uppköpta av den internationella koncernen Alimak Group och söker nu en ekonomichef.
Här får du chansen att vara med från början i en spännande ny fas, där du sätter standarden för framtiden och bidrar till fortsatt tillväxt. Interlift är känt för hög kvalitet och pålitlighet - egenskaper som gjort att koncernen valt att investera i oss. Som ekonomichef blir du en nyckelspelare i ledningsgruppen, med ansvar för ekonomistyrning, rapportering och analys. Du leder ekonomiteamet och arbetar nära VD, projektledare och Alimaks centrala ekonomifunktioner. Till din hjälp har du en ekonomiassistent som redan i dag jobbar på bolaget.
I rollen ingår bland annat:
Övergripande ansvar för bolagets finansiella planering, rapportering och budgetering.
Projektkalkylering och analys av lönsamhet för installationer, service och underhåll.
Likviditetsstyrning och kassaflödeshantering för att säkerställa stabilitet i verksamheten.
Redovisning, bokslut och samarbete med externa revisorer och myndigheter.
Leda, utveckla och coacha ekonomiteamet.
Delta i strategiska beslut och bidra med kvalificerad ekonomisk rådgivning till ledningen.
Vi söker dig som:
Har erfarenhet från en senior ekonomiroll eller som ekonomichef, gärna inom industri, teknik eller tillverkningsföretag. Du har gedigen kunskap i svensk redovisning och rapportering, vana vid budget och prognoser, samt erfarenhet av att leda och utveckla medarbetare. Engelska är vårt koncernspråk så svenska och engelska i tal och skrift är ett krav. Erfarenhet av internationella koncernstrukturer är meriterande men inte krav.
Det här erbjuder vi:
Möjlighet att påverka och bygga upp ekonomifunktionen i ett företag med starka värderingar och hög kvalitet.
Utvecklingsmöjligheter som inte alltid finns i regionen, i ett internationellt sammanhang.
En arbetsplats med fokus på samarbete, hållbarhet och långsiktig framgång.
Placering: Sjöbo, Skåne. Vi har även ett kontor i Malmö så viss flexibilitet kan erbjudas.
Välkommen med din ansökan!
I den här rekryteringen samarbetar vi med OnePartnerGroup.
Har du frågor om tjänsten eller undrar hur processen ser ut framöver är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Kristian Ekelund på kristian.ekelund@onepartnergroup.se
Vänta inte med att skicka in din ansökan då vi går igenom kandidater löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.
Sista dag att ansöka är 2026-01-22
Detta är ett heltidsjobb.
(org.nr 559117-8107), https://interlift.se/ Arbetsplats
Interlift AB
Kristian Ekelund kristian.ekelund@onepartnergroup.se
9669984