Ekolog
2026-02-19
, Burlöv
, Lomma
, Staffanstorp
, Vellinge
Ref: 20260077
Vill du vara en del i Malmös utveckling till en hållbar stad som är grön, leder klimatomställningen och är attraktiv för boende, arbete och hållbar tillväxt?
Vi behöver stärka upp med ekologkompetens för att kunna möta såväl krav från lagstiftning som Malmö stads ambitiösa mål om biologisk mångfald. Tillsammans med kommunekologen kommer du att arbeta för att stärka naturhänsyn i planprocessen och arbeta proaktivt med exploatörer kring befintliga naturvärden samt höja kunskapen om biologisk mångfald internt och externt.Publiceringsdatum2026-02-19Dina arbetsuppgifter
Du kommer att bli involverad i pågående fysisk planering för bostäder, samhällsservice, allmän platsmark, verksamheter med mera utifrån din ekologkompetens. I samarbete med kommunekolog kommer du även arbeta med strategisk planering kring naturvård.
Exempel på arbetsuppgifter:
• ansvar för att handlägga naturvårdsärenden och tillsyn enligt 7 kap miljöbalken
• delta i arbetet med fördjupade översiktsplaner, planprogram och detaljplaner
• översiktlig fältinventering inför uppstart av nya detaljplaner
• delta i stadens naturvårdsgruppKvalifikationer
Vi söker en ekolog med några års arbetslivserfarenhet inom till exempel naturvärdesinventering, handläggning av ärenden eller naturvårdsarbete i övrigt som vi bedömer vara relevant för tjänsten. Du behöver driva ditt arbete framåt och samtidigt ha förmåga till gott samarbete, vara kreativ och hitta lösningar tillsammans med kollegor inom Malmö stad. Du behöver utöva ett pedagogiskt sinnelag och väcka nyfikenhet för biologisk mångfald både för byggintressenter och Malmöbor. Du har förståelse för vad det innebär, och förmåga att arbeta i en politiskt styrd organisation och agera professionellt i din myndighetsutövning.
Krav för tjänsten:
• Naturvetenskaplig högskoleexamen motsvarande 180 hp/kandidatnivå inom ekologi, biologi eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig
• Minst två års arbetslivserfarenhet inom till exempel naturvärdesinventering, handläggning av ärenden eller naturvårdsarbete i övrigt som arbetsgivaren bedömer vara relevant för tjänsten
• God kunskap om naturvårds lagstiftningen i kap 7 Miljölbalken samt artskyddsförordningen
• Viss artkunskap och artbestämning
• God förmåga att uttrycka sig på svenska i tal och skrift
Meriterande:
• Erfarenhet av fysisk planering, översiktsplanering eller detaljplanering
• GIS-kompetens
• Körkort
Om arbetsplatsen
Avdelningen för stadsplanering och hållbarhet arbetar med en bredd av stadsbyggnadsfrågor. Översiktsplanering och detaljplanering är viktiga verktyg liksom strategiska dokument för exempelvis naturvård, mobilitet, bostadsförsörjning och jämlikhet. Vårt arbete genomförs förvaltningsövergripande i behovsdrivna projekt och vi bygger relationer med omvärlden i stadsplaneringsprocessen, i utvecklingsprojekt och i samverkan med Malmöbor, idéburen sektor, näringsliv och akademi.
Stadsbyggnadskontoret är en myndighet för plan-, bygg- och lantmäterifrågor. Förvaltningen arbetar med översiktlig planering, detaljplanering, fastighetsbildning, bygglov, mätning och kartläggning. Stadsbyggnadskontoret arbetar för Malmöborna, byggmarknadens olika aktörer och övriga verksamma i Malmö. Tillsammans med andra förvaltningar skapar våra 230 medarbetare förutsättningar för en stad som är hållbar och attraktiv att bo och verka i. Hos oss får du alla förmåner av trygghet och flexibilitet man kan förvänta sig av en offentlig arbetsgivare. Den allra största förmånen är att tillsammans med professionella kollegor få göra skillnad på riktigt för Malmö och Malmöborna.
Malmö stads verksamheter är organiserade i 14 förvaltningar. Vårt gemensamma uppdrag är att skapa välfärd och hållbar samhällsutveckling. Tillsammans med Malmöborna utvecklar vi en ännu bättre stad att bo, verka och vara i; olikheter, livserfarenheter och talanger gör Malmö till en smart stad i hjärtat av Europa. Världens kunskap finns här.
Information om tjänsten
Anställningsform: Tillsvidare
Omfattning: Heltid
Antal tjänster: 1
Tillträde: Omgående enligt överenskommelseÖvrig information
Observera att vi i Malmö stad tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor, detta för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse för dig som söker jobb hos oss. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Malmö stad strävar efter att medarbetarna ska representera den mångfald som finns i vår stad. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan uppfylla Malmöbornas behov.
Dina ansökningshandlingar är allmänna handlingar och hanteras enligt offentlighetsprincipen. Det innebär att vi inte behandlar din jobbansökan konfidentiellt. Har du beslut om skyddade personuppgifter ber vi dig kontakta annonsens kontaktperson för alternativ sökväg. Ersättning
