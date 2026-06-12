Ekobrottsutredare
Ekobrottsmyndigheten / Administratörsjobb / Malmö Visa alla administratörsjobb i Malmö
2026-06-12
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Vi söker dig som vill arbeta på timme som ekobrottsutredare. Hos oss får du möjlighet att tillsammans med engagerade och kvalificerade kollegor vara med och bidra till att förebygga och bekämpa ekonomisk brottslighet samtidigt som du får goda möjligheter till egen utveckling.
Arbetsplats
Vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö bedrivs verksamheten vid två ekobrottskamrar och en polisoperativ enhet. Till ekobrottskamrarna i Malmö söker vi nu en eller flera ekobrottsutredare.Publiceringsdatum2026-06-12Dina arbetsuppgifter
Som ekobrottsutredare medverkar du i brottsutredningar och arbetar i team där åklagare, administratörer, poliser och andra utredare med särskild kompetens inom exempelvis revision och analys kan ingå. I arbetsuppgifterna igår bl.a. att:
Samla in och sammanställa utredningsmaterial
Analysera utredningsmaterial och skriva promemorior
Hålla förhör
Delta vid tillslagKvalifikationer
Vi söker dig som har:
Akademisk examen inom ett för verksamheten relevant område eller motsvarande kunskap och erfarenhet förvärvad på annat sätt och som arbetsgivaren bedömer relevant
Minst ett års erfarenhet av kvalificerat utredningsarbete under de senaste fem åren
Erfarenhet av att hålla förhör
Erfarenhet av att analysera och strukturera stora mängder information
Goda kunskaper i svenska i både tal och skrift
Goda datorkunskaper och är en van användare av Microsoft Office-paketet
Erfarenhet av att arbeta med IT-programmet DurTvå
Erfarenhet av att arbeta som utredare vid Ekobrottsmyndigheten
Det är meriterande om du utöver ovan även har:
Erfarenhet av att arbeta med utredningar avseende ekonomisk brottslighet
Kunskaper inom skatterätt
Kunskaper i bokföring
Kunskap och erfarenhet av hur en förundersökning bedrivs
Polisutbildning
Goda kunskaper i engelskaDina personliga egenskaper
När vi anställer lägger vi stor vikt vid personliga egenskaper och förmågor. Vi söker dig som är en lagspelare som tar ansvar för helheten och verksamhetens bästa. Du är ansvarstagande, engagerad och prestigelös. Du arbetar strukturerat, noggrant och effektivt samt trivs i en utvecklingsorienterad miljö. Du är även analytisk och pedagogisk. Arbetsuppgifterna ställer krav på god samarbetsförmåga och en positiv inställning till att samarbeta med olika yrkesgrupper såväl internt som externt.
För att lyckas i din roll på Ekobrottsmyndigheten så vill och kan du arbeta i enlighet med myndighetens medarbetarpolicy, EBM-modellen.Kontakt
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta kammarchef Amanda Elmfeldt 010-562 96 38.
Fackliga företrädare för Saco-S är Henrik Lundin, tfn 010-562 92 23, för ST Karin Hallström Norberg, 010-562 91 71 och för Polisförbundet Sofia Ask, tfn 010-563 87 10.
Information om anställningen
Anställningsform: Särskild visstidsanställning, intermittent anställning
Tjänstebenämning: Utredare
Arbetsort: Malmö
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning tillämpas, fast timlön
Som timanställd hos oss får du en så kallad intermittent anställning. Det innebär att du kan bli erbjuden anställning under enstaka kortvariga anställningstillfällen under en ramperiod och får ekonomisk ersättning per timme. Antalet timmar du arbetar kan variera över tid. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje tillfälle du erbjuds och tackar ja till arbete.
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetenhet. Då tjänsten är placerad i säkerhetsklass kommer en säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585) genomföras innan beslut om anställning fattas.
Ansök
Välkommen med din ansökan i form av CV och personligt brev senast den 2 juli. I ditt CV och personliga brev vill vi att du beskriver på vilket sätt du uppfyller våra efterfrågade krav och meriter.
Din ansökan är en offentlig handling enligt offentlighetsprincipen. Har du skyddade personuppgifter, referenser eller liknande information som du själv bedömer som skyddsvärd rekommenderar vi dig att du skickar din ansökan uppmärkt med annonsens referensnummer via brev till adressen Ekobrottsmyndigheten, Box 6001, 102 31 Stockholm.
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "EBM2026-828". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Ekobrottsmyndigheten
(org.nr 202100-4979) Arbetsplats
Ebm Malmö Jobbnummer
9960787