EHS-samordnare Siemens Energy
Skill Kompetenspartner AB / Hälsoskyddsjobb / Finspång Visa alla hälsoskyddsjobb i Finspång
2026-07-07
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-07Om företaget
Siemens Energy möter den ökade efterfrågan på energi i över 90 länder och bidrar till att skydda vårt klimat. Med över 94 000 anställda genererar de elektricitet för 16% av världens befolkning och strävar efter hållbar, pålitlig och ekonomiskt överkomlig energi genom innovativa teknologier. Siemens Energy utvecklar gasturbiner och kraftanläggningar för global användning och har en omfattande serviceorganisation. Med 3000 medarbetare i Finspång och en årlig omsättning på cirka 10 miljarder kronor är Siemens Energy en betydande aktör inom energiteknik.Arbetsuppgifter
Vi söker vi nu en engagerad EHS-samordnare för uppdrag hos Siemens Energy med fokus på kemikaliehantering och farligt gods. Detta är ett spännande uppdrag för dig som vill arbeta i en internationell miljö där säkerhet, hållbarhet och ständiga förbättringar står i fokus.
Siemens Energy arbetar proaktivt med miljö, hälsa och säkerhet (EHS) och har en tydlig ambition att vara ledande inom branschen, både i den egna verksamheten och i projekt som bedrivs på anläggningar runt om i världen.
I rollen kommer du att vara en viktig del av EHS-arbetet med huvudsakligt ansvar för kemikaliehantering inom verksamheten. Du kommer att stötta verksamheten i verkstäder och på kontor samt säkerställa att arbetet bedrivs i enlighet med gällande lagstiftning och interna krav.
I rollen kommer du bland annat att:
Ansvara för kemikaliehantering och säkerställa efterlevnad av gällande lagstiftning.
Hantera ansökningar för införande av nya kemikalier samt registrera dessa i iChemistry och SharePoint.
Driva och stötta verksamheten i arbetet med riskbedömningar kopplade till kemikalier.
Planera, administrera och följa upp den årliga kemikalieinventeringen.
Administrera och utveckla arbetet i iChemistry.
Ge stöd och vägledning till verksamheten i frågor som rör kemikaliehantering.
Ta fram användarstöd och lathundar för iChemistry.
Bevaka och hantera inkommande frågor via funktionsbrevlådan för kemikalieärenden.
Vara kontaktperson och samordnare inom farligt gods (Dangerous Goods Coordinator) samt samverka med företagets säkerhetsrådgivare.
Ge stöd till verksamheten i frågor som rör transport av farligt gods.
Administrera och följa upp utbildningsbehov inom kemikaliehantering och farligt gods.Profil
Vi söker dig som har:
Mycket goda kunskaper inom REACH, CLP-förordningen, kemikalielagstiftning, säkerhetsdatablad och kemikaliehantering.
Erfarenhet av kemikalieadministration och arbete med riskbedömningar.
Erfarenhet av iChemistry eller liknande system för kemikaliehantering.
Kunskap om regelverk för transport av farligt gods är meriterande.
Ett strukturerat arbetssätt och god administrativ förmåga.
God samarbets- och kommunikationsförmåga.
Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.
Ansökningsförfarande Tjänsten är initialt ett konsultuppdrag via oss på Skill. Det innebär att du är anställd hos oss på Skill och har ditt uppdrag hos Siemens Energy i Finspång.
Urvalet kommer att ske löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum så vänta inte med att skicka in CV till oss idag. Vid eventuella frågor eller funderingar, kontakta ansvarig rekryterare Ida Gjärdman, ida.gjardman@skill.se
.
Till följd av semestertider hos både Skill och Siemens kan återkoppling i processen komma att dröja☀️ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8031417-2090492". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Skill Kompetenspartner AB
(org.nr 556685-8618), https://jobb.skill.se
612 40 (visa karta
)
612 40 FINSPÅNG Jobbnummer
9995732