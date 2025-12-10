egna elkraft söker en Elchef/Elansvarig
egna elkraft MPT Sverige AB / Installationselektrikerjobb / Helsingborg Visa alla installationselektrikerjobb i Helsingborg
2025-12-10
, Bjuv
, Åstorp
, Höganäs
, Landskrona
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos egna elkraft MPT Sverige AB i Helsingborg
Egna Elkraft fortsätter växa - nu söker vi en nyckelperson till vårt team
Vi letar efter en erfaren Elchef/Elansvarig med allmän behörighet (A) och bred kompetens inom elinstallationer. Du som söker har både den tekniska kompetensen och tryggheten som krävs för att ta ansvar för bolagets elarbete - samtidigt som du trivs i en roll där du får vara en del av helheten och driva verksamheten framåt tillsammans med oss.
Det här är inte en traditionell "bara installera"-roll.
Det här är en möjlighet att bli en viktig del av ledningsgruppen och bidra direkt till hur Egna Elkraft utvecklas.
Vad du kommer att göra
Rollen är en kombination av tekniskt ansvar, administration och ledarskap.
Du kommer bland annat att:
Vara elansvarig enligt regelverk och säkerställa att våra installationer följer standard.
Installera ett mindre antal batterisystem varje månad
Arbeta operativt med kvalitetssäkring, egenkontroller, rutiner och säkerhetsarbete.
Stötta installatörer och montörer i tekniska frågor.
Bygga upp och utveckla vår interna elavdelning i takt med att vi växer.
Ingå i ledningsgruppen och vara med och forma Egna Elkrafts framtid.
Vem vi söker
Vi letar efter dig som:
Har allmän behörighet (A) eller motsvarande formell auktorisation.
Har flerårig erfarenhet av elinstallationer, gärna inom solenergi och energilagring.
Är trygg i din kompetens och gillar ordning, struktur och säkerhet.
Trivs med både praktiskt arbete och administrativa uppgifter.
Har förmågan att representera elavdelningen i ledningsgruppen och bidra strategiskt.
Gillar en kultur där man arbetar proaktivt, har högt i tak och fokuserar på kvalitet.
Varför Egna Elkraft?
Egna Elkraft är ett snabbt växande bolag med stark ekonomi, tydlig vision och en kultur byggd på:
kvalitet före kvantitet
ärlighet och transparens
korta beslutsvägar
starkt teamfokus
långsiktighet
Hos oss får du:
En roll med stort inflytande från första dagen.
Möjlighet att bygga upp en avdelning från grunden.
En arbetsplats där din kompetens tas på allvar och dina beslut spelar roll.
En trygg anställning i ett bolag som växer - men gör det smart, stabilt och med sunda marginaler.
Intresserad?
Skicka ett kort mail och berätta vem du är. Vi prioriterar rätt personlighet och erfarenhet! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-09
E-post: marcus@egnaelkraft.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare egna elkraft MPT Sverige AB
(org.nr 559490-5084)
Bergavägen 13 (visa karta
)
254 66 HELSINGBORG Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Marcus Bengtsson marcus@egnaelkraft.se Jobbnummer
9637356