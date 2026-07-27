Egenvårdsrådgivare
Apoteket AB / Apotekarjobb / Norrköping Visa alla apotekarjobb i Norrköping
2026-07-27
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Välkommen till Apoteket, nummer ett sedan 1971. Med visioner för framtiden och kvalitet i varje detalj, skapar vi förutsättningar för ett liv i hälsa. Hos oss utvecklas du i en kultur där din röst alltid blir hörd. Och allt vi får över ger vi tillbaka till samhället. Det är så vi gör skillnad på riktigt.
Om Apoteket Ingelsta Shopping
Den 10 december öppnar vi vårt nya apotek i Ingelsta Shopping, och vi söker dig som vill vara med på resan från allra första början. Här blir du en del av ett helt nytt team och får möjlighet att vara med och bygga upp verksamheten från grunden. Apoteket kommer att ha sex medarbetare och vara ett av våra större apotek, där samarbete, engagemang och kundmöten står i centrum. Arbetstiderna för denna tjänst ligger inom ramen för det lokala apotekets öppettider: vardagar 10.00-20.00, lördagar 10.00-18.00, söndagar 10.00-18.00.
Din roll
Våra egenvårdsrådgivare arbetar alltid med omtanke, kvalitet och kundens behov i fokus. I din roll hos oss bidrar du till en trygg, professionell och välkomnande upplevelse för alla som besöker oss. I din roll har du hand om egenvårdsrådgivning, och tar ansvar för trygghet och service i varje kundmöte. Här blir du del av ett helt nytt apotek där du förväntas bidra med förslag och lösningar för vår verksamhet.
Vad du kommer att göra hos oss:
Ge professionell rådgivning om egenvård och skapa mervärde i varje kundmöte, med omtanke och förståelse för människors olika behov.
Informera om korrekt användning av receptfria läkemedel.
Följa riktlinjer för säker egenvårdsrådgivning.
Bidra till patientsäkerhet och kvalitet i allt du gör, så att våra kunder kan känna sig trygga med oss.
Dela kunskap och erfarenhet med dina kollegor – vi växer och utvecklas tillsammans.
Hålla dig uppdaterad kring vårt sortiment och våra kampanjer, för att ge kunderna bästa möjliga hjälp.
Bidra med idéer och initiativ för att utveckla både arbetsvardagen och kundupplevelsen på vårt apotek.
Vem söker vi?
För den här tjänsten behöver du vara utbildad egenvårdsrådgivare eller apotekstekniker, med ett tydligt intresse för människor, hälsa och egenvård.
Du har några års erfarenhet av arbete på apotek.
Du har ett särskilt intresse för egenvård.
Du har ett varmt och professionellt bemötande där du ser varje kund.
Du samarbetar gärna och bidrar positivt till team.
Vi tror att du trivs i ett sammanhang där struktur och resultat går hand i hand.
Det är meriterande om du har utbildning i recepthanteringsstöd samt erfarenhet av att arbeta med receptexpedition och handledning av studenter.
Vi erbjuder...
Friskvårdsbidrag: 5000 kr per år.
Personalrabatt: Förmånliga priser på många av våra produkter.
Flexibla helgdagar: Möjlighet att byta arbetsfria helgdagar mot andra dagar på året.
Förmånsportal (Benifex): Erbjudanden inom bland annat kollektivtrafik, leasingbil, gym och hälsobehandlingar.
Trygga försäkringar: Förstärkt föräldrapenning, tjänstepension (ITP) och kompletterande försäkringar.Publiceringsdatum2026-07-27Om företaget
Apoteket grundades 1971 och ägs av svenska staten, vilket innebär att vi arbetar både ansvarsfullt och långsiktigt. Vårt viktiga samhällsuppdrag handlar om att förbättra människors hälsa, läkemedelsanvändning och bidra till ökad patientsäkerhet. Med omkring 400 apotek och 3000 medarbetare över hela landet har vi nära samarbete med hälso- och sjukvården – alltid med omtanke om både människor och miljö.
Vårt mål är tydligt: Ett liv i hälsa, för alla.
Nyfiken? Det räcker gott.
Hör av dig om rollen fångar ditt intresse! Vi berättar gärna mer om tjänsten och vår verksamhet – så du får en tydligare bild och kan avgöra om det känns helt rätt. Vänta bara inte för länge, urval och intervju sker löpande och tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Skicka ditt CV tillsammans med svar på våra urvalsfrågor. Du behöver inte skriva ett personligt brev – frågorna är utformade för att hjälpa oss förstå mer om dina erfarenheter och kompetenser för matchning mot tjänst.
Vi använder tester för objektivt urval som en del av vår rekryteringsprocess. Provanställning tillämpas.
Välkommen till Apoteket! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-8129663-2118219". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Apoteket AB
(org.nr 556138-6532), https://jobb.apoteket.se
Koppargatan 20 (visa karta
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602 23 NORRKOPING Arbetsplats
Apoteket Jobbnummer
10013341