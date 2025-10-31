Eftermarknadschef till auktoriserad bilfirma
Aura Personal AB / Inköpar- och marknadsjobb / Uppsala Visa alla inköpar- och marknadsjobb i Uppsala
2025-10-31
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Aura Personal AB i Uppsala
, Östhammar
, Sigtuna
, Österåker
, Håbo
eller i hela Sverige
Är du en affärsdriven ledare med passion för service, kundnöjdhet och teknisk kvalitet?
Vi söker nu en Eftermarknadschef till en välkänd aktör inom fordonsbranschen - en roll där du får möjlighet att leda, utveckla och påverka hela eftermarknadsaffären.Publiceringsdatum2025-10-31Om tjänsten
Som Eftermarknadschef har du det övergripande ansvaret för verkstadens och reservdelsverksamhetens resultat, kvalitet och kundupplevelse. Du leder ett engagerat team av tekniker, kundmottagare och reservdelspersonal, och säkerställer att verksamheten drivs effektivt med fokus på kundnöjdhet, lönsamhet och hållbara arbetsprocesser.
Du arbetar både operativt och strategiskt - från att optimera flöden i vardagen till att utveckla långsiktiga affärsplaner och förbättringsinitiativ. Rollen innebär ett nära samarbete med ledningsgruppen och en viktig funktion i företagets fortsatta tillväxt.
Dina huvudsakliga ansvarsområden:
• Leda och utveckla personal inom verkstad och reservdelar
• Säkerställa hög kundnöjdhet och professionellt bemötande
• Ansvara för budget, resultat och nyckeltal inom eftermarknaden
• Arbeta med processförbättringar, kvalitetssäkring och arbetsmiljö
• Bidra till att driva försäljning och lojalitet på eftermarknaden
• Samverka med leverantörer och interna funktioner
Vi söker dig som
• Har flerårig erfarenhet av ledarskap inom eftermarknad, gärna inom bil-, transport- eller maskinbranschen
• Har god förståelse för verkstadsdrift, kundservice och affärsprocesser
• Är en tydlig och engagerande ledare med förmåga att inspirera andra
• Har goda IT-kunskaper och vana att arbeta med branschspecifika system
• Är analytisk, strukturerad och trivs i en roll med stort ansvar
Vad vi erbjuder
• En central och utvecklande roll i en stabil och växande organisation
• Möjlighet att påverka och sätta din prägel på eftermarknadsarbetet
• Ett engagerat team med stark laganda
• Konkurrenskraftiga villkor och goda utvecklingsmöjligheter
Vill du vara med och driva framtidens eftermarknad?
Välkommen med din ansökan - urval sker löpande! Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "510". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Aura Personal AB
(org.nr 559328-3020), https://www.aurapersonal.se/ Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Alexis Camacho alexis.camacho@aurapersonal.se Jobbnummer
9582955