Eftermarknads- och Inköpssupport till Mälarvillan - Mälarvillan AB - Administratörsjobb i Västerås

Mälarvillan AB / Administratörsjobb / Västerås2021-04-08Mälarvillan AB bedriver verksamhet i Mälardalen och har sitt säte i Västerås. Vi ritar, konstruerar och tillverkar villor, fritidshus, kommersiella lokaler, radhus, parhus m.m. Våra kunder är både privatkunder och byggföretag/partners i Mälardalen med omnejd. Huvudkontorets placering är i Västerås med säljkontor i Eskilstuna, Stockholm och Örebro. Produktion finns i Surahammar och Karlskoga. Vi är i dagsläget ca 45 anställda. Läs gärna mer om oss på www.malarvillan.se Eftermarknads- och Inköpssupport till MälarvillanMälarvillan är vår regions största husleverantör med lokal tillverkning och vi fortsätter att växa. Vi har tillverkat hus sedan år 1994.Vi behöver förstärka vår organisation med en eftermarknadssupport som även kan stötta vår inköpsavdelning vid arbetstoppar.Rollen är därför tvådelad där du i huvudsak är vår direkta mottagare och koordinatör av alla förekommande eftermarknadsärenden från såväl privata- som företagskunder men där vi ser ett behov att du även kan utföra visst materialinköp i pågående husprojekt.I rollen som Eftermarknadssupport förväntar vi oss att du är mycket självgående och aktivt drivande i dialoger och utredningar tillsammans med andra nyckelroller inom Mälarvillan men framför allt är du Mälarvillans ansikte och ambassadör ut mot våra kunder, entreprenörer och leverantörer. Du bör därför vara öppen och positivt inställd till att bemöta många människor och ha förmågan att förstå respektive intressents situation.Din huvudsakliga arbetsuppgift blir att vara mottagare, ett första filter och utredare av förekommande eftermarknadsärenden och antingen kunna besvara dessa direkt och/eller delegera ärenden vidare till annan instans. Du ansvarar för att bevaka framdrift och håller frågeställaren uppdaterad om status i det specifika ärendet. Du bör därför vara driven, strukturerad och ytterst kommunikativ till alla inblandade parter.Eftermarknadsärenden kommer antingen in via vår nya eftermarknadsportal eller direkt över telefon eller mail av frågeställaren. Då ärenden har olika karaktär och prioritet är det viktigt att du kan genomföra en snabb bedömning och besvara frågeställaren hur vi kommer agera i frågan. Du bör därför ha förmåga att läsa av situationens viktighet och snabbt strukturera och prioritera ärenden. Vi ser gärna att du har en bred byggteknisk bakgrund genom utbildning eller arbetslivserfarenhet som grund till ditt beslutstagande.Vårt mål på sikt är att enbart behandla ärenden inkomna via vår eftermarknadsportal, ett verktyg som du kommer äga och förvalta och vidareutveckla tillsammans med systemutvecklaren. Du kommer i verktyget ansvara för att upprätthålla kund- och leverantörsregister, dokumentera egna ärenden och besvara alla eftermarknadsärenden samt ansvara för aktuell statistik till ledningsgrupp. Du bör därför ha god datorvana och stor kunskap i t ex, Officepaketet med stort intresse av administrativt arbete. Du måste ha intresse att underhålla databaser, upprätthålla och skapa statistik, analysera resultat och ta fram åtgärdsplaner.Du kommer också bevaka och ansvara för att ta emot kallelser till alla förekommande besiktningar via vår servicemailbox och koordinerar datum och tider med våra projektledare och entreprenörer där du säkerställer Mälarvillan och våra samarbetspartners medverkan på besiktningsdagen.Du kommer själv närvara vid förekommande garantibesiktningar som sker senast 24 månader efter slutbesiktning och där du sedan säkerställer att protokoll distribueras till berörda parter.Du ska kunna besöka kund när behov uppstår att samla in fakta, utreda eller följa upp ärenden på plats. Du måste därför ha B-körkort där du antingen kör med egen bil till och från kunder eller bokar vår företagsbil som är placerad i Västerås.Du kommer ansvara för våra garantikonton och genomföra kostnads- och resultatuppföljningar på alla förekommande eftermarknadsärenden.Du kommer ansvara för eventuella försäkringsärenden och vara länken mellan försäkringsbolag, kund och entreprenör med ansvar att anmäla skada, koordinera åtgärd, utföra inköp och vidarefaktureringar mellan olika parter och driva ärenden från start till mål.I rollen som stödinköpare i projekt kommer du behöva mängda materialåtgång och ta in offerter från leverantörer, analysera kostnader och besluta var du lägger en beställning.Du bör därför ha kunskap i att genomföra ekonomiska resultatuppföljningar och det är meriterande om du har någon typ av inköpserfarenhet men framför allt bör du ha intresse att driva affärer med hög kostnadsmedvetenhet.Vad får du: Du erbjuds ett utmanande och omväxlande arbete i en positiv miljö omgiven av kollegor med stor kompetens. Vi är ett växande och lönsamt företag med entreprenörsanda och stora ambitioner för framtiden. Företaget har korta beslutsvägar, trevliga medarbetare, nöjda kunder och arbetar på en spännande marknad med många möjligheter.Placeringsort: Du kommer att vara stationerad på vårt huvudkontor, på Sjöhagsvägen 6 i Västerås.Vi söker dig som: Förutom det som skrivits specifikt för rollen så ser vi gärna att du är noggrann, målinriktad, engagerad och effektiv. Som person är du positiv, vänlig, lyhörd och lätt att samarbeta med. Du skall trivas att arbeta i en föränderlig miljö och att själv kunna styra din tid.Låter detta intressant? Välkommen med din ansökan. Urval sker löpande, sista ansökningsdag 23 april. Din ansökan mailar du till ansokan@malarvillan.se eller skickar till Mälarvillan AB, Sjöhagsvägen 6, 721 32 Västerås.Frågor om tjänsten besvaras av Mikael Issakainen 072-858 5617 på Mälarvillan AB. Sista dag att ansöka är 2021-04-23