Hos Kellfri blir du en viktig del av vårt team på eftermarknaden, där du skapar långsiktiga relationer och bidrar till att våra kunder alltid får bästa möjliga stöd!
Dina arbetsuppgifter hos oss
I rollen som Eftermarknad/Kundtjänst med teknisk inriktning hos Kellfri blir du en viktig länk mellan företaget och våra kunder efter genomförd affär. Du ansvarar för att säkerställa hög service, tydlig kommunikation och professionell hantering av eftermarknadsärenden - både administrativt och i kontakt med kunder, samt i samarbete med interna avdelningar och kollegor.
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter:
Erbjuda teknisk support till kunder
Hantera och följa upp garantiärenden, reklamationer och serviceuppdrag
Hantera reklamationsorder och säkerställa korrekt kundkredit, prisdebitering och eventuell priskreditering
Ansvara för dokumentation, registrering och rapportering i affärssystem
Aktivt erbjuda och sälja Kellfri 's slit- och reservdelar via telefon, e-post och digitala kanaler
Utöver detta ansvarar du för kundvård efter genomfört köp, inklusive uppföljning av leveranser och identifierar nya behov hos kunden.Du arbetar även med utvecklingen av eftermarknadsprocesser samt stöttar teamet med administrativa uppgifter. I övrigt deltar du på interna möten inom bolaget, agera kundsupport vid behov i systerbolagen och utför andra arbetsuppgifter som har anknytning till rollen.
Tjänsten är placerad på Kellfris huvudkontor i Skara och omfattar dagtid, måndag till fredag.Du kommer att bli erbjuden en anställning av Kellfri AB med start omgående eller enligt överenskommelse. Publiceringsdatum2025-10-03Profil
Vi söker dig som har minst en gymnasieexamen samt erfarenhet av administrativt arbete inom kundservice, eftermarknad eller motsvarande befattning, samt förståelsen för tekniska produkter. Erfarenhet inom lantbruk, entreprenad, fordon, teknik eller bygg är meriterande.
För att lyckas i rollen ser vi att du har mycket god vana av att arbeta i en digital arbetsmiljö och är skicklig administrativt i affärssystem, Office-paketet, Excel, makron samt vid hantering och integrering av dokument.
Som person är du kundfokuserad och lösningsorienterad. Du har ett starkt självledarskap, är lyhörd, agerar och tar ansvar och egna initiativ. Att vara strukturerad, flexibel och noggrann ligger i din natur, och du har förmågan att hantera flera uppgifter samtidigt.
Du är förtroendegivande i din kommunikation med både medarbetare och kunder, och kan anpassa både dialog och erbjudande. Du drivs av att skapa och bygga långvariga relationer, ger inte upp vid första motståndet och arbetar uthålligt för att vinna kundens förtroende.
Du kommunicerar flytande i svenska och engelska, både i tal som skrift.Körkort och tillgång till bil är ett krav för tjänsten.
Kellfri AB
Kellfri är en helhetsleverantör av prisvärda produkter med svensk konstruktion, för alla typer av lantbruk. Med kontroll på hela kedjan, från idé till färdig produkt, erbjuder vi möjligheten för fler att driva verksamhet på landet. Företaget startades år 1952, omsätter cirka 370 miljoner SEK och har idag 70 engagerade medarbetare. Huvudkontoret ligger i Skara, Sverige. Försäljning finns även i Norge, Finland, Danmark, Storbritannien, Polen och Tyskland. Kellfri AB är en del av Salix Group, en handelskoncern och affärsområde inom Volati. Volati är noterade på Nasdaq Stockholm.
Vi erbjuder ...
Hos oss får du en omväxlande roll med frihet under ansvar, möjlighet att växa i din yrkesroll och med goda framtida karriärmöjligheter inom företaget och koncernen. Du blir en del av ett företag med fokus på prisvärda produkter, kvalitet och långsiktiga kundrelationer.Kellfri är ett spännande företag som är inne i en förändringsresa med en stark ägare och väletablerat varumärke. Vi driver en hög utvecklingstakt där vi själva utvecklar, marknadsför och säljer våra produkter. Kellfri är ett flexibelt och lösningsorienterat företag och vi har korta beslutsvägar från idé till handling. Under våren 2023 flyttade vi in i helt nya och fräscha lokaler utmed E20 i Skara. Här får vi plats att växa ännu mer. Så ansöker du
I denna rekrytering samarbetar Kellfri AB med OnePartnerGroup och du är välkommen att söka tjänsten via onepartnergroup.se.På grund av GDPR tar vi inte emot ansökningar via mail, utan hänvisar till vår hemsida.
Du visar ditt intresse genom att enkelt ansöka via vår hemsida. Som ett första steg kommer du kort efter du ansökt få ett sms och e-post från vår AI-kollega Sara (avsändare Kiku) med en länk för att besvara några urvalsfrågor för tjänsten, därefter kontaktar vi dig via mail eller telefon för återkoppling. Vi arbetar med löpande urval och tillsättning, vilket betyder att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdag.I processen kommer sedan urval genom intervjuer, tester, referenstagning och bakgrundskontroll ingå för de kandidater som utifrån matchning med tjänstens kravprofil går vidare till kommande steg. Testerna är ett verktyg för att kunna säkerställa ett kompetensbaserat urval samt för att bidra till mångfald, jämlikhet, objektivitet samt en fördomsfri rekryteringsprocess.
För oss är det viktigt att ta del av din upplevelse när du har sökt en tjänst hos oss. Därför skickar vi ut en kort enkät när du har sökt tjänsten och när processen är avslutad.För frågor är du välkommen att ta kontakt med Jennifer Lindvall på 073-425 56 41 alternativ jennifer.lindvall@onepartnergroup.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare OnePartnerGroup Skaraborg AB
(org.nr 556861-5545) Tillgång till bil
För detta jobb krävs att du har tillgång till en egen bil. Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Kellfri AB Kontakt
Jennifer Lindvall jennifer.lindvall@onepartnergroup.se Jobbnummer
9539457